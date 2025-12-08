08 Aralık
Beşiktaş-Gaziantep FK
20:00
08 Aralık
Alanyaspor-Antalyaspor
20:00
08 Aralık
Bandırmaspor-Bodrum FK
2-0
08 Aralık
Hatayspor-Sarıyer
0-3
08 Aralık
Arca Çorum FK-Pendikspor
20:00
08 Aralık
Wolves-M. United
23:00
08 Aralık
Osasuna-Levante
23:00
08 Aralık
Pisa-Parma
0-1
08 Aralık
Udinese-Genoa
20:00
08 Aralık
Torino-AC Milan
22:45
08 Aralık
V. Guimaraes-Gil Vicente
23:30

Sergen Yalçın: "Puan cetveline bakmıyoruz"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gaziantep FK maçı öncesi konuştu.

08 Aralık 2025 19:30
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Sergen Yalçın: 'Puan cetveline bakmıyoruz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gaziantep FK karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.

"MOTİVSYONUMUZ YÜKSEK"

Takımın form durumundan memnun olduğunu belirten Tecrübeli teknik adam, "Öncelikle kazandığımız maçlar, oyuncuların motivasyonunu arttırdı. Oyuncularımız pozitif. Antrenmanlarımız iyi geçiyor. İyi bir takımla oynuyoruz ama iç saha maçı bizim için. Kazanmaktan başka düşüncemiz yok. Ona göre hazırlandık. Geçen haftaya göre Rıdvan değişikliği var. Umarım iyi bir oyun olur. Umarım iyi bir oyun ve skorla bitirip, yolumuza devam ederiz." dedi.



"PUAN CETVELİNE BAKMIYORUZ"

Yalçın, yarışın geneline değil, her maç özelinde kazanma düşüncesine odaklandıklarını söyledi:

"Tek düşüncemiz kazanmak. Çok puan cetveline falan bakmıyoruz. Kazanmak ve yolumuza devam etmek istiyoruz. İyi durumdayız. Umarım iyi bir oyun ve bizim için güzel bir sonuç olur."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 14 16
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
14 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
15 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
