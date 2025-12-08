Sergen Yalçın: 'Puan cetveline bakmıyoruz'

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gaziantep FK karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.



"MOTİVSYONUMUZ YÜKSEK"



Takımın form durumundan memnun olduğunu belirten Tecrübeli teknik adam, "Öncelikle kazandığımız maçlar, oyuncuların motivasyonunu arttırdı. Oyuncularımız pozitif. Antrenmanlarımız iyi geçiyor. İyi bir takımla oynuyoruz ama iç saha maçı bizim için. Kazanmaktan başka düşüncemiz yok. Ona göre hazırlandık. Geçen haftaya göre Rıdvan değişikliği var. Umarım iyi bir oyun olur. Umarım iyi bir oyun ve skorla bitirip, yolumuza devam ederiz." dedi.

Yalçın, yarışın geneline değil, her maç özelinde kazanma düşüncesine odaklandıklarını söyledi: