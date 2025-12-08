08 Aralık
Beşiktaş-Gaziantep FK
20:00
08 Aralık
Alanyaspor-Antalyaspor
20:00
08 Aralık
Bandırmaspor-Bodrum FK
2-0
08 Aralık
Hatayspor-Sarıyer
0-3
08 Aralık
Arca Çorum FK-Pendikspor
20:00
08 Aralık
Wolves-M. United
23:00
08 Aralık
Osasuna-Levante
23:00
08 Aralık
Pisa-Parma
0-1
08 Aralık
Udinese-Genoa
20:00
08 Aralık
Torino-AC Milan
22:45
08 Aralık
V. Guimaraes-Gil Vicente
23:30

Serge Gnabry'den yeni sözleşme yanıtı!

Bayern Münih'in Alman yıldızı Serge Gnabry, bastın toplantısında yeni sözleşme görüşmeleri hakkında konuştu. Alman futbolcu, "Neler olacağını göreceğiz" dedi.

calendar 08 Aralık 2025 18:28
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Serge Gnabry'den yeni sözleşme yanıtı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında sahasında Sporting Lizbon'u konuk edecek. 

Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında Bayern'in Alman yıldızı Serge Gnabry, sezon sonunda bitecek sözleşmesi hakkında gelen soruya yanıt verdi.

"NELER OLACAĞINI GÖRECEĞİZ"

Sözleşme konusu hakkında Alman yıldız, "Görüşmeler devam ediyor, neler olacağını göreceğiz. Ama ben rahatım, şu ana kadar her şey yolunda." yanıtını verdi.

PERFORMANSI

Bu sezon Bayern Münih'te 18 maça çıkan Gnabry, 4 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.


SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 14 16
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
14 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
15 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.