08 Aralık
Beşiktaş-Gaziantep FK
2-2
08 Aralık
Alanyaspor-Antalyaspor
0-0
08 Aralık
Bandırmaspor-Bodrum FK
2-0
08 Aralık
Hatayspor-Sarıyer
0-3
08 Aralık
Arca Çorum FK-Pendikspor
2-0
08 Aralık
Wolves-M. United
1-374'
08 Aralık
Osasuna-Levante
2-073'
08 Aralık
Pisa-Parma
0-1
08 Aralık
Udinese-Genoa
1-2
08 Aralık
Torino-AC Milan
2-384'
08 Aralık
V. Guimaraes-Gil Vicente
0-0DA

Burak Yılmaz: "Beşiktaş'ta çalışmayı kim istemez?"

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Beşiktaş ile ilgili soru üzerine açıklama yaptı.

calendar 08 Aralık 2025 23:24
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Burak Yılmaz: 'Beşiktaş'ta çalışmayı kim istemez?'
Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Beşiktaş maçı sonrası siyah-beyazlı takımla ilgili gelen soruya yanıt verdi.

Beşiktaş maçı sonrası bir basın mensubu, Burak Yılmaz'a siyah-beyazlı takımda görev yapmak isteyip istemediği yönünde soru sordu.

Burak Yılmaz soru üzerine yaptığı açıklamada "Herkesin aklında, hayalinde mutlaka bir şeyler vardır. Böyle bir taraftarın önünde kim teknik direktörlük yapmak istemez. Herkesin gönlünde bir şeyler vardır ama bunu dile getirmek şu anda doğru ve etik olmaz." dedi.

Ayrıca Burak Yılmaz "Beşiktaş taraftarı döver de sever de. Beni genelde dövüyor ama ben ilişkimizin özel olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
