Burak Yılmaz: 'Beşiktaş'ta çalışmayı kim istemez?'

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Beşiktaş maçı sonrası siyah-beyazlı takımla ilgili gelen soruya yanıt verdi.
Beşiktaş maçı sonrası bir basın mensubu, Burak Yılmaz'a siyah-beyazlı takımda görev yapmak isteyip istemediği yönünde soru sordu.
Burak Yılmaz soru üzerine yaptığı açıklamada "Herkesin aklında, hayalinde mutlaka bir şeyler vardır. Böyle bir taraftarın önünde kim teknik direktörlük yapmak istemez. Herkesin gönlünde bir şeyler vardır ama bunu dile getirmek şu anda doğru ve etik olmaz." dedi.
Ayrıca Burak Yılmaz "Beşiktaş taraftarı döver de sever de. Beni genelde dövüyor ama ben ilişkimizin özel olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
