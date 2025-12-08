Haber Tarihi: 08 Aralık 2025 09:47 - Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2025 09:47

AÖF sınav soruları yayınlandı mı? AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı

AÖF sınav soruları ve cevapları, 6 Aralık 2025 Cumartesi gününün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. 2025-2026 Öğretim Yılı Güz Dönemi AÖF ara sınavı 6-7 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek. Peki, güz dönemi 2025 AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak? AÖF sınav soruları ve cevapları nerede yayımlanacak?

AÖF sınav soruları yayınlandı mı? AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı
Abone Ol
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Güz Dönemi Ara Sınavları 6-7 Aralık tarihlerinde tamamlandı. Hafta sonu ter döken yüz binlerce öğrenci şimdi AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı için gözünü e-Kampüs sistemine çevirdi. Peki, AÖF soru ve cevapları açıklandı mı? İşte sınav kitapçıklarına dair son gelişmeler ve e-Kampüs giriş ekranı.
AÖF Sınav Soruları ve Cevap Anahtarı Açıklandı mı?

2025-2026 eğitim yılı Güz Dönemi vize sınavları 7 Aralık Pazar günü son oturumla sona erdi. Öğrenciler not tahminlerini yapabilmek için AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı duyurusunu bekliyor.

Anadolu Üniversitesi'nden henüz resmi bir duyuru gelmemekle birlikte, geçmiş yıllardaki uygulamalar göz önüne alındığında soru kitapçıklarının en geç 3 iş günü içerisinde (8-10 Aralık tarihleri arasında) öğrencilerin erişimine açılması bekleniyor. Kitapçıklar yayınlandığında "Anadolu Mobil" uygulaması veya e-Kampüs sistemi üzerinden görüntülenebilecek.

AÖF Çıkmış Sorular ve Cevaplara Nasıl Bakılır? (e-Kampüs Giriş)

Sınav soruları erişime açıldığı anda aşağıdaki adımları izleyerek kendi kitapçığınızı kontrol edebilirsiniz:

ekampus.anadolu.edu.tr adresine gidin.

e-Devlet şifreniz veya öğrenci bilgilerinizle sisteme giriş yapın.

Sorumlu olduğunuz dersin sayfasına tıklayın.

Menüde yer alan "Çıkmış Sınav Soruları" veya "Ders Malzemeleri" sekmesine gidin.


"2025-2026 Güz Dönemi Ara Sınavı" başlığı altından kitapçığınızı PDF olarak görüntüleyebilirsiniz.

AÖF Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Soruların yayınlanmasının ardından süreç sınav sonuçlarına evrilecek. Sınav sonuçları genellikle sınav tarihinden itibaren 15 gün içerisinde açıklanmaktadır. Buna göre AÖF vize sonuçlarının Aralık ayının son haftasında adaylara duyurulması öngörülüyor.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

AÖF sınav soruları yayınlandı mı? AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı Gündem AÖF sınav soruları yayınlandı mı? AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı
Galatasaray'a sıcak bakıyor! Gardi devrede Galatasaray Galatasaray'a sıcak bakıyor! Gardi devrede
Beşiktaş'ın büyük kozu: Vaclav Cerny Beşiktaş Beşiktaş'ın büyük kozu: Vaclav Cerny
Beşiktaş'a yeni Masuaku: Caio Henrique Beşiktaş Beşiktaş'a yeni Masuaku: Caio Henrique
Galatasaray yönetiminden Monaco seferberliği Galatasaray Galatasaray yönetiminden Monaco seferberliği
Trabzonspor'dan İrfan Can Kahveci sürprizi Fenerbahçe Trabzonspor'dan İrfan Can Kahveci sürprizi
Fenerbahçe'de ocak planı: En-Nesyri yerine Sörloth Fenerbahçe Fenerbahçe'de ocak planı: En-Nesyri yerine Sörloth
Sergen Yalçın'dan takıma uyarı: 'Her şey bambaşka bir noktaya gelir' Beşiktaş Sergen Yalçın'dan takıma uyarı: "Her şey bambaşka bir noktaya gelir"
Fenerbahçe'de Kerem için umutlu bekleyiş! Fenerbahçe Fenerbahçe'de Kerem için umutlu bekleyiş!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Galatasaray'dan taşlı saldırı ve Göksenin Köksal için açıklama!
2
Fatih Tekke'den Galatasaray maçındaki pozisyon için açıklama!
3
Real Madrid'e Bernabeu'da büyük şok!
4
İtalyanlar duyurdu! Semih Kılıçsoy'a büyük şok!
5
Emre Belözoğlu'ndan bahis soruşturması için açıklama!
6
Ernest Muçi'den Beşiktaş maçı yorumu!
7
Trabzonspor, Ernest Muçi ile zirve takibini sürdürdü!

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.