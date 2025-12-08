Haber Tarihi: 08 Aralık 2025 09:47 -
Güncelleme Tarihi:
08 Aralık 2025 09:47
AÖF sınav soruları yayınlandı mı? AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı
AÖF sınav soruları ve cevapları, 6 Aralık 2025 Cumartesi gününün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. 2025-2026 Öğretim Yılı Güz Dönemi AÖF ara sınavı 6-7 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek. Peki, güz dönemi 2025 AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak? AÖF sınav soruları ve cevapları nerede yayımlanacak?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Güz Dönemi Ara Sınavları 6-7 Aralık tarihlerinde tamamlandı. Hafta sonu ter döken yüz binlerce öğrenci şimdi AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı için gözünü e-Kampüs sistemine çevirdi. Peki, AÖF soru ve cevapları açıklandı mı? İşte sınav kitapçıklarına dair son gelişmeler ve e-Kampüs giriş ekranı.
AÖF Sınav Soruları ve Cevap Anahtarı Açıklandı mı?
2025-2026 eğitim yılı Güz Dönemi vize sınavları 7 Aralık Pazar günü son oturumla sona erdi. Öğrenciler not tahminlerini yapabilmek için AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı duyurusunu bekliyor.
Anadolu Üniversitesi'nden henüz resmi bir duyuru gelmemekle birlikte, geçmiş yıllardaki uygulamalar göz önüne alındığında soru kitapçıklarının en geç 3 iş günü içerisinde (8-10 Aralık tarihleri arasında) öğrencilerin erişimine açılması bekleniyor. Kitapçıklar yayınlandığında "Anadolu Mobil" uygulaması veya e-Kampüs sistemi üzerinden görüntülenebilecek.
AÖF Çıkmış Sorular ve Cevaplara Nasıl Bakılır? (e-Kampüs Giriş)
Sınav soruları erişime açıldığı anda aşağıdaki adımları izleyerek kendi kitapçığınızı kontrol edebilirsiniz:
ekampus.anadolu.edu.tr adresine gidin.
e-Devlet şifreniz veya öğrenci bilgilerinizle sisteme giriş yapın.
Sorumlu olduğunuz dersin sayfasına tıklayın.
Menüde yer alan "Çıkmış Sınav Soruları" veya "Ders Malzemeleri" sekmesine gidin.
"2025-2026 Güz Dönemi Ara Sınavı" başlığı altından kitapçığınızı PDF olarak görüntüleyebilirsiniz.
AÖF Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
Soruların yayınlanmasının ardından süreç sınav sonuçlarına evrilecek. Sınav sonuçları genellikle sınav tarihinden itibaren 15 gün içerisinde açıklanmaktadır. Buna göre AÖF vize sonuçlarının Aralık ayının son haftasında adaylara duyurulması öngörülüyor.
