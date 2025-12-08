AÖF sınav soruları yayınlandı mı? AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Güz Dönemi Ara Sınavları 6-7 Aralık tarihlerinde tamamlandı. Hafta sonu ter döken yüz binlerce öğrenci şimdi AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı için gözünü e-Kampüs sistemine çevirdi. Peki, AÖF soru ve cevapları açıklandı mı? İşte sınav kitapçıklarına dair son gelişmeler ve e-Kampüs giriş ekranı.

2025-2026 eğitim yılı Güz Dönemi vize sınavları 7 Aralık Pazar günü son oturumla sona erdi. Öğrenciler not tahminlerini yapabilmek için AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı duyurusunu bekliyor.

Anadolu Üniversitesi'nden henüz resmi bir duyuru gelmemekle birlikte, geçmiş yıllardaki uygulamalar göz önüne alındığında soru kitapçıklarının en geç 3 iş günü içerisinde (8-10 Aralık tarihleri arasında) öğrencilerin erişimine açılması bekleniyor. Kitapçıklar yayınlandığında "Anadolu Mobil" uygulaması veya e-Kampüs sistemi üzerinden görüntülenebilecek.

Sınav soruları erişime açıldığı anda aşağıdaki adımları izleyerek kendi kitapçığınızı kontrol edebilirsiniz:

ekampus.anadolu.edu.tr adresine gidin.

e-Devlet şifreniz veya öğrenci bilgilerinizle sisteme giriş yapın.

Sorumlu olduğunuz dersin sayfasına tıklayın.

Menüde yer alan "Çıkmış Sınav Soruları" veya "Ders Malzemeleri" sekmesine gidin.

"2025-2026 Güz Dönemi Ara Sınavı" başlığı altından kitapçığınızı PDF olarak görüntüleyebilirsiniz.

Soruların yayınlanmasının ardından süreç sınav sonuçlarına evrilecek. Sınav sonuçları genellikle sınav tarihinden itibaren 15 gün içerisinde açıklanmaktadır. Buna göre AÖF vize sonuçlarının Aralık ayının son haftasında adaylara duyurulması öngörülüyor.