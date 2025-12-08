08 Aralık
Beşiktaş-Gaziantep FK
20:00
08 Aralık
Alanyaspor-Antalyaspor
20:00
08 Aralık
Bandırmaspor-Bodrum FK
2-0
08 Aralık
Hatayspor-Sarıyer
0-3
08 Aralık
Arca Çorum FK-Pendikspor
20:00
08 Aralık
Wolves-M. United
23:00
08 Aralık
Osasuna-Levante
23:00
08 Aralık
Pisa-Parma
0-1DA
08 Aralık
Udinese-Genoa
20:00
08 Aralık
Torino-AC Milan
22:45
08 Aralık
V. Guimaraes-Gil Vicente
23:30

Morata'dan mesaj: "Ayağa kalkacağım"

Como forması altında bu sezon gol atamayan Alvaro Morata, yaşadığı sakatlığın ardından, "Ayağa kalkacağım." mesajı paylaştı.

calendar 08 Aralık 2025 17:22
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Morata'dan mesaj: 'Ayağa kalkacağım'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray'dan sonra Como'ya transfer olan Alvaro Morata, İtalyan ekibinde adeta kabusu yaşıyor.

GOL YOK, MİLLİ TAKIM YOK!

Morata, bu sezon Como forması altında 15 maçta süre buldu. İspanyol futbolcu, bu maçlarda gol sevinci yaşayamadı.

33 yaşındaki futbolcu, Como'daki bu kötü performansının ardından İspanya Milli Takımı'ndan da uzak kaldı.



BU KEZ SAKATLIK!


Morata, son oynanan Inter maçında ise büyük bir şok daha yaşadı. 33 yaşındaki futbolcu, Inter maçında sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalması beklenen deneyimli futbolcu, yaşadığı sakatlığın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu ve, "Geri döneceğim, ayağa kalkacağım." mesajı verdi.

SOSYAL MEDYADAN MESAJ

Morata'nın sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

"İşler planlandığı gibi gitmediğince, elinden gelenin en iyisini yapmana rağmen hedeflerine ulaşamadığında, hayal kırıklığı çok ağır basar. Ve şimdi, bunun üstüne bir de sakatlık eklendi. Ama böyle anlarda bile kendimi şanslı hissediyorum; takım arkadaşlarım, kulübüm, inanılmaz taraftarlarım...

Como'da olmaktan gurur duyuyorum. İyileşeceğim, ayağa kalkacağım ve hedeflerimize ulaşmak için geri döneceğim. Her zaman olduğu gibi, hayatım boyunca yaptığım gibi çalışacağım. Desteğiniz için teşekkür ederim."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 14 16
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
14 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
15 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
