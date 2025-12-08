08 Aralık
Beşiktaş-Gaziantep FK
20:00
08 Aralık
Alanyaspor-Antalyaspor
20:00
08 Aralık
Bandırmaspor-Bodrum FK
2-067'
08 Aralık
Hatayspor-Sarıyer
0-370'
08 Aralık
Arca Çorum FK-Pendikspor
20:00
08 Aralık
Wolves-M. United
23:00
08 Aralık
Osasuna-Levante
23:00
08 Aralık
Pisa-Parma
17:00
08 Aralık
Udinese-Genoa
20:00
08 Aralık
Torino-AC Milan
22:45
08 Aralık
V. Guimaraes-Gil Vicente
23:30

Liverpool, Salah'ı maç kadrosuna almadı

Liverpool, ayrılık yönünde açıklamalar yapan ve Arne Slot'u eleştiren Muhammed Salah'ı Inter maçı kadrosuna almadı.

calendar 08 Aralık 2025 14:54 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2025 15:13
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Liverpool, Salah'ı maç kadrosuna almadı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'da Muhammed Salah krizi giderek derinleşiyor.

3-3 biten Leeds United maçında yedek bekleyen Salah, "İnanamıyorum, çok büyük hayal kırıklığına uğradım. Bu kulüp için çok şey yaptım, bunu yıllar içinde, özellikle de geçen sezon herkes gördü. Yedek kulübesinde oturmamın nedenini bilmiyorum. Sanki kulüp beni otobüsün altına atmış gibi hissediyorum. Daha önce defalarca söyledim, Arne Slot ile aram iyiydi, bir anda ilişkimiz bozuldu, nedenini bilmiyorum. Bana öyle geliyor ki biri beni kulüpte istemiyor. Kulüp bana yaz boyunca birçok vaatte bulundu, ancak şu ana kadar hiçbiri yerine getirilmedi!" ifadelerini kullanmış ve 13 Aralık'taki Brighton maçının Anfield'daki son maçı olabileceğini dile getirmişti. (Salah'ın ayrılık sözleri için tıklayın)

INTER MAÇI KADROSUNA ALINMADI


RMC'den Fabrice Hawkins'in haberine göre; Liverpool yönetimi bu açıklamalar üzerine teknik direktör Arne Slot ile bir araya gelerek karar aldı ve Mısırlı yıldızı, salı gecesi oynanacak Inter maçının kadrosuna dahil etmedi.

KESİN KARAR INTER MAÇI SONRASI

Liverpool yönetiminin, Salah ile ilgili kesin kararı Inter maçı sonrası vereceği öğrenildi.

420 MAÇTA 250 GOL 116 ASİST

33 yaşındaki Mısırlı yıldız Salah, 2017 yazında 42 milyon Euro karşılığı Roma'dan Liverpool'a transfer olmuş ve tüm beklentileri aşarak kulüp formasıyla çıktığı 420 maçta 250 gol atıp 116 asist yaptı.

Salah kulübün uzun yıllar sonra kazandığı iki Premier Lig ve iki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunda başrolü oynamıştı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 14 16
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
14 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
15 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.