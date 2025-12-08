Balıkesirspor'da namağlup seri sona erdi

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 8 maçtır bileği bükülmeyen, son yenilgisini 21 Eylül'de Karşıyaka deplasmanında alan Balıkesirspor, hemşehrisi Ayvalıkgücü Belediyespor önünde fren yaptı.
Deplasmanda 10 kişi kalan rakibine ilk yarının sonunda yediği golle 1-0 yenilen Bal-Kes aylar sonra sahadan puansız ayrıldı.
Son 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik aldıktan sonra Balıkesir derbisini kaybeden kırmızı-beyazlı ekip yenilgiye rağmen 21 puanla Play-Off hattındaki yerini korudu.
