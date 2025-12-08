Beşiktaş'ta takıma tepki!

Beşiktaşlı taraftarlar, Gaziantep FK maçında takıma tepki gösterdi.
Beşiktaş, Gaziantep FK karşısında 66. dakikada Bayo'nun golüyle 2-1 geriye düştü.
Siyah-beyazlı taraftarlar, oyun başladıktan sonra kendi takımlarına ıslıklarla tepki gösterdi.
DÖRT DAKİKA SONRA BERABERLİK!
Gaziantep FK karşısında 66. dakikada 2-1 yenik duruma düşen Beşiktaş, 70. dakikada Tammy Abraham ile 2-2'lik beraberlik golünü buldu.
Beşiktaş, Gaziantep FK karşısında 66. dakikada Bayo'nun golüyle 2-1 geriye düştü.
Siyah-beyazlı taraftarlar, oyun başladıktan sonra kendi takımlarına ıslıklarla tepki gösterdi.
DÖRT DAKİKA SONRA BERABERLİK!
Gaziantep FK karşısında 66. dakikada 2-1 yenik duruma düşen Beşiktaş, 70. dakikada Tammy Abraham ile 2-2'lik beraberlik golünü buldu.