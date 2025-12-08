08 Aralık
Beşiktaş-Gaziantep FK
2-2
08 Aralık
Alanyaspor-Antalyaspor
0-0
08 Aralık
Bandırmaspor-Bodrum FK
2-0
08 Aralık
Hatayspor-Sarıyer
0-3
08 Aralık
Arca Çorum FK-Pendikspor
2-0
08 Aralık
Wolves-M. United
23:00
08 Aralık
Osasuna-Levante
23:00
08 Aralık
Pisa-Parma
0-1
08 Aralık
Udinese-Genoa
1-2
08 Aralık
Torino-AC Milan
0-08'
08 Aralık
V. Guimaraes-Gil Vicente
23:30

Beşiktaş'ta takıma tepki!

Beşiktaşlı taraftarlar, Gaziantep FK maçında ikinci golün yenilmesinin ardından kendi oyuncularına ıslıklarla tepki gösterdi.

Beşiktaşlı taraftarlar, Gaziantep FK maçında takıma tepki gösterdi.

Beşiktaş, Gaziantep FK karşısında 66. dakikada Bayo'nun golüyle 2-1 geriye düştü.

Siyah-beyazlı taraftarlar, oyun başladıktan sonra kendi takımlarına ıslıklarla tepki gösterdi.

DÖRT DAKİKA SONRA BERABERLİK!

Gaziantep FK karşısında 66. dakikada 2-1 yenik duruma düşen Beşiktaş, 70. dakikada Tammy Abraham ile 2-2'lik beraberlik golünü buldu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
