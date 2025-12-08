08 Aralık
Beşiktaş-Gaziantep FK
2-2
08 Aralık
Alanyaspor-Antalyaspor
0-0
08 Aralık
Bandırmaspor-Bodrum FK
2-0
08 Aralık
Hatayspor-Sarıyer
0-3
08 Aralık
Arca Çorum FK-Pendikspor
2-0
08 Aralık
Wolves-M. United
1-374'
08 Aralık
Osasuna-Levante
2-073'
08 Aralık
Pisa-Parma
0-1
08 Aralık
Udinese-Genoa
1-2
08 Aralık
Torino-AC Milan
2-384'
08 Aralık
V. Guimaraes-Gil Vicente
0-0DA

Joao Pereira: "Topu bir türlü kaleye sokamıyoruz"

Alanyaspor, Teknik Direktörü Joao Pereira, Antalyaspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

08 Aralık 2025
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Hesap.com Antalyaspor ile 0-0 berabere kalan Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Joao Pereira, her maçta topu rakiplerinden daha fazla kontrol ettiklerini belirterek, "Üçüncü bölgede daha fazla şans yaratıyoruz, ceza sahasında daha fazla topla buluşuyoruz, daha fazla şut atıyoruz. Ama tek bir sorunumuz var. Topu bir türlü kaleye sokamıyoruz." dedi. 

Pereira, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında sonuçtan mutlu olmadığını söyledi.

Kendi sahalarında oynadıklarını hatırlatan Pereira, "Daha çok pozisyon üretmemiz gerekiyor, daha çok zorlamamız gerekiyor, daha çok gol atmamız gerekiyor ve daha iyi oynamamız gerekiyor. Kendi sahamızda o topun kaleye girmesi için daha fazla çaba göstermemiz gerekiyor." dedi.



Maçlarda hiçbir zaman bahane bulmadığını oyuncular ve hakemler hakkında da hiç konuşmadığını savunan Pereira, her zaman çözüm üretmeye çalıştığını kaydetti.

Bir takımın ilk dakikadan itibaren sadece zaman geçirmek için yerde kalmasına izin verilmemesi gerektiğini dile getiren Pereira, "Eğer topun oyunda kalma süresine bakarsanız muhtemelen çok az süredir. Çünkü oyunda top kalmadı. Rakip buna izin vermedi. Eğer Türk futbolunun gelişmesini istiyorsanız, bu tarz şeylere izin vermememiz gerekiyor. Bu bir bahane değil, bu söylediğim bir gerçek. Aynen bizim üçüncü bölgede daha iyi şeyler yapmamız gerektiği gerçeği gibi." diye konuştu.

Pereira, her maçta topu rakiplerinden daha fazla kontrol ettiklerini anlatarak, şöyle devam etti:

"Üçüncü bölgede daha fazla şans yaratıyoruz, ceza sahasında daha fazla topla buluşuyoruz, daha fazla şut atıyoruz. Ama tek bir sorunumuz var. Topu bir türlü kaleye sokamıyoruz. Bunun farkındayım ve bu, herkesten önce benim sorumluluğum."

Rakiplerinden daha fazla oyunu kontrol ettiklerini vurgulayan Pereira, önceki maçta yedikleri bir golün de duran toptan olduğunu hatırlattı.

Pereira, rakiplerine çok da gol şansı vermediklerine vurgu yaparak "Genel olarak oyunun kontrolü bizde ama üçüncü bölgede son kararı veya son pası daha iyi yapmamız gerekiyor. Bunu yaptığımız zaman artık 3 puan alabiliriz. Alanya'daki herkesin istediği gibi 3 puan kazanmamız ve bu şekilde daha iyi işler yapıp, golü atmamız gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

Sonuçtan memnun olmadığı kaydeden Pereira, "Çünkü bir puan asla yeterli değil. Kendi sahamızda oynuyoruz ve aslında üç puanı hak ediyoruz. Ama daha fazlasını yapmamız gerekiyor. 3 puanı istiyorsak, yaptığımızdan daha fazlasını yapmamız gerekiyor." diyerek sözlerini tamamladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
