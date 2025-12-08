Joao Pereira: 'Topu bir türlü kaleye sokamıyoruz'

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Hesap.com Antalyaspor ile 0-0 berabere kalan Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Joao Pereira, her maçta topu rakiplerinden daha fazla kontrol ettiklerini belirterek, "Üçüncü bölgede daha fazla şans yaratıyoruz, ceza sahasında daha fazla topla buluşuyoruz, daha fazla şut atıyoruz. Ama tek bir sorunumuz var. Topu bir türlü kaleye sokamıyoruz." dedi.



Pereira, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında sonuçtan mutlu olmadığını söyledi.



Kendi sahalarında oynadıklarını hatırlatan Pereira, "Daha çok pozisyon üretmemiz gerekiyor, daha çok zorlamamız gerekiyor, daha çok gol atmamız gerekiyor ve daha iyi oynamamız gerekiyor. Kendi sahamızda o topun kaleye girmesi için daha fazla çaba göstermemiz gerekiyor." dedi.

Maçlarda hiçbir zaman bahane bulmadığını oyuncular ve hakemler hakkında da hiç konuşmadığını savunan Pereira, her zaman çözüm üretmeye çalıştığını kaydetti.Bir takımın ilk dakikadan itibaren sadece zaman geçirmek için yerde kalmasına izin verilmemesi gerektiğini dile getiren Pereira,diye konuştu.Pereira, her maçta topu rakiplerinden daha fazla kontrol ettiklerini anlatarak, şöyle devam etti:Rakiplerinden daha fazla oyunu kontrol ettiklerini vurgulayan Pereira, önceki maçta yedikleri bir golün de duran toptan olduğunu hatırlattı.Pereira, rakiplerine çok da gol şansı vermediklerine vurgu yaparakdeğerlendirmesini yaptı.Sonuçtan memnun olmadığı kaydeden Pereira,diyerek sözlerini tamamladı.