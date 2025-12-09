Futbolda bahis soruşturmasında gözaltına alınan Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş tutuklandı.
SUÇLAMALAR
Mert Hakan Yandaş'ın, şüpheli Ersen Dikmen ile 04 Aralık 2021 – 26 Ekim 2025 tarihleri arasında toplam 4 milyon 453 bin 62 lira tutarında para transferi yaptığı, Dikmen'in Yandaş'tan gelen tutarları kısa süre içerisinde yasal bahis sitelerine gönderdiği, şüpheli Ersen Dikmen'in Mert Hakan Yandaş'a toplam 2 milyon 60 bin 74 lira gönderdiği Dikmen'in Yandaş'tan para transferi almaya başladığı tarih olan 04 Aralık 2021 ve sonrasında yasal bahis siteleri üzerinden Fenerbahçe Spor Kulübü'nün futbol maçları da dahil olmak üzere çok sayıda bahis kuponunun bulunduğu, Yandaş'ın dijital materyallerinde yapılan incelemelerde oyuncusu olduğu Fenerbahçe futbol takımına bahis oynandığına dair kupon görsellerinin bulunduğunun tespit edildiği, Yandaş'ın şüpheli Dikmen üzerinden oynadığı futbol takımından bağımsız olarak bahis yapmak suretiyle müsabaka sonuçlarını etkilemeye yönelik eylemlerde bulunduğunun değerlendirildiği yazıldı.
MERT HAKAN'IN İFADESİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yandaş'a, emniyetteki ifadesi sırasında, Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) verilerine göre üzerine kayıtlı tapu ve araçları elde ettiği tarihlerdeki gelir kaynağı soruldu.
Sivas'ta bulunan gayrimenkulü Sivasspor'da oynadığı dönemde aldığını söyleyen Yandaş, kalan tüm taşınmazların kaynağının Fenerbahçe'den elde ettiği gelir olduğunu ifade etti.
Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından tanzim edilen rapora göre, şüphelilerden Ersen Dikmen'e para gönderdiği 2021-2025 yılları arasında, yasal bir bahis sitesinde Dikmen adına açılan hesaptan Fenerbahçe Spor Kulübü müsabakalarına yapılan bahis kuponları hakkında bilgisi olup olmadığının sorulması üzerine Yandaş, hiçbir fikrinin olmadığını söyledi.
Yandaş, Dikmen ile sık sık futbol muhabbeti yaptıklarını belirterek, "Yalnız benim herhangi bir yönlendirmem asla olmamıştır. Fenerbahçe, çıktığı her maça kazanmak için çıkar, Fenerbahçe maçına bahis yapılmaz. Benim bu konuyla hiçbir alakam yoktur." dedi.
Yandaş'a, Ersen Dikmen ile olan WhatsApp yazışma içeriklerinde, yapılan müsabaka bahisleriyle alakalı ifadeler olduğu, yazışma içeriklerinden Dikmen'e para gönderdiğinin tespit edildiği ve MASAK raporunda da sürekli olarak Dikmen'e para gönderdiğinin anlaşıldığı ifade edilerek, aralarındaki ilişki hakkında detaylı ifade vermesi istendi.
Bunun üzerine hiçbir siteden bahis oynamadığını dile getiren Yandaş, "Yaptığımız sohbetlerin tamamı boş makara muhabbetlerdir. Bahis oynamadım, kimseyi de bahis oynamak için yönlendirmedim. Abi kardeş ilişkisi çerçevesinde onun bana daha önceden yapmış olduğu yardımlara karşılık göndermiş olduğum bedellerdir. Paraları nerede kullandığını bilmem mümkün değildir. Kendisiyle sık sık futbol konuşuruz, WhatsApp görüşmeleri de futbola ilişkindir, içeriği de tamamen şaka ve futbol goygoyundan ibarettir." ifadelerini kullandı.
WHATSAPP'TAKİ FOTOĞRAFLAR
WhatsApp grubunda yer alan yazışma içeriklerinde birçok yasa dışı bahis sitesinden farklı oyunların oynandığına dair fotoğrafların olduğu belirtilerek, bu konuda ifade vermesinin istenmesi üzerine Yandaş, herhangi bir yasa dışı bahis sitesine üyeliğinin bulunmadığını, söz konusu görüntülerin eğlence amacıyla yapıldığını anlattı.
Yandaş, emniyet ifadesine şunları da ekledi:
"Ben yasa dışı/yasal bahis oynamadım. Eğlence ve makara amacıyla yapılmış konuşmalar ve çekilmiş fotoğraflardır. Bana sorduğunuz soruların içeriğindeki müsabakaların benimle uzaktan yakından alakası yoktur. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyor ve serbest bırakılmamı talep ediyorum. Bir kez daha yineliyorum ki Ersen Dikmen'in bana yaptığı abilikler karşılığında ben de ona kardeşlik görevimi yerine getirdim. Aramızdaki para alışverişlerinin yegane sebebi budur. Ben hiç kimseyi bahis oynamaya yönlendirmedim ve buna teşvik etmedim."
Yandaş, "Fenerbahçe'den futbolcu arkadaşlarımla birlikte yasadışı bahis sitelerinde slot oyunları oynadık. Ancak kimin hesabından oynadığımızı hatırlamıyorum. Çok uzun sürmedi ve oynamayı bıraktık." dedi.
Savcılık ifadesinde aylık gelirinin 3 milyon 500 bin TL olduğunu söyleyen Mert Hakan Yandaş, 18 yaşında Oyak Renault Spor Kulübünde profesyonel olduğunu anlattı. Altınordu, Tire, Menemen, Sivasspor ve Fenerbahçe futbol takımlarında profesyonel futbolcu olarak görev aldığını ve hala Fenerbahçe futbol takımının profesyonel futbolcusu olarak sözleşmesinin devam ettiğini söyledi.
"DİKMEN'E BORÇ VERDİM"
Ersen Dikmen'i Altunordu'da oynadığından beri yaklaşık 10 yıldır tanıdığını ve sosyal olarak görüştüğünü anlatarak, "Alt liglerde oynadığım dönemlerde maddi açıdan iyi kazanamadığımdan Ersen Dikmen maddi açıdan da bana destek oluyordu. Pandemiden sonra Ersen Dikmen'in işleri kötüye gitmeye başladıktan sonra ben de artık iyi kazanmaya başlayınca Ersen Dikmen'e borç verdim. Bir kısım borcunu ödemiştir. Ödemediği kısmı için herhangi bir talebim olmamıştır. Fenerbahçe futbol takımının müsabakalarına ilişkin kuponlarına benim kesinlikle bir yönlendirmem olmamıştır. Aramızda böyle bir diyalog gerçekleşmemiştir. Yasa dışı bahis sitelerinde herhangi bir şekilde oyun oynamak için para göndermedim. Hakkımda yasa dışı bahis kapsamında istihbari bilgi bulunan kişilerle olan para transferi olağan para transferidir. Bir yasal bahis sitesinde hesabım olup olmadığını hatırlamıyorum. Üzerinden çok uzun zaman geçti" dedi.
"BAHİSTE HESABIM YOK, KUPON YAPMADIM"
Bildiğim kadarıyla yasal bahis sitelerinde üyeliğim yok diyen Yandaş, "Yasadışı bahis sitelerinde de üyeliğim bulunmamaktadır. Yasadışı bahis sitelerinden futbol müsabakalarının sonuçlarına asla kupon yapmadım." dedi.
"ŞİKE YAPMADIM"
Profesyonel kariyerimde hiçbir şekilde şike teklifi almadım diyen Yandaş, "Şike anlaşması içerisinde yer almadım. Şike yapmadım. Kimse oynayacağım veya oynadığım müsabakalar ile ilgili telkinde, yönlendirmede bulunmadı. Profesyonel olarak sözleşmeli olduğum futbol takımlarının müsabakalarına hiçbir şekilde yasal veya yasadışı bir şekilde kupon yapmadım." şeklinde konuştu.
"GÖNDERDİĞİM PARAYLA BAHİS OYNADIĞINI BİLMİYORDUM"
Ersen Dikmen'e borç gönderdiğinin altını çizen Yandaş, "Gönderdiğim paraları yasal bahis sitelerine gönderdiğini bilmiyordum. Ersen Dikmen'in futbol müsabakalarının sonuçlarına bahis oynadığını biliyordum. Ancak bu denli yüksek miktarlarda ve benim gönderdiğim paralarla oynayıp oynamadığını bilmiyorum. Ersen Dikmen'in hangi futbol müsabakalarına kupon yaptığını bilmiyordum. Fenerbahçe futbol takımının müsabakalarına ilişkin kuponlarına benim kesinlikle bir yönlendirmem olmamıştır. Aramızda böyle bir diyalog gerçekleşmemiştir." ifadelerini kullandı.
"BAHİS OYNAMAK İÇİN PARA VERMEDİM"
Yasadışı bahis sitelerinde herhangi bir şekilde oyun oynamak için para göndermedim diyen Yandaş, "Hakkımda yasadışı bahis kapsamında istihbari bilgi bulunan kişilerle olan para transferi olağan para transferidir. Yasal bir bahis sitesinde hesabım olup olmadığını hatırlamıyorum. Üzerinden çok uzun zaman geçti" dedi.
"HAKAN BALTA'NIN EŞİNDEN ARABA İÇİN BORÇ ALDIM"
Eski futbolcu Hakan Balta'nın eşi Derya Balta'dan araç satın almak için borç para istediğini anlatan Mert Hakan Yandaş, "O da gönderdi. 2024 yılında adıma kayıtlı porsche marka otomobili satın aldım. Elime nakit para geçtikten sonra da Derya Balta'ya olan borcumu geri ödedim. Aramızdaki para transfer ilişkisi bundan ibarettir." Şeklinde konuştu.
"YASADIŞI BAHİS SİTESİNDE SLOT OYNADIK"
Dijital materyallerde tespit edilen konuşma içerikleri bana aittir, futbol üzerine konuşmalardır diyen Mert Hakan Yandaş, "Volkan Nart ile Sivasspor'da oynadığım dönemde tanıştım. İstanbul'da yaşamaktadır. Onunla da futbol üzerine konuşmalar yapmışızdır. Yine Fenerbahçe'den futbolcu arkadaşlarımla birlikte yasadışı bahis sitelerinde slot oyunları oynadık. Ancak kimin hesabından oynadığımızı hatırlamıyorum. Çok uzun sürmedi ve oynamayı bıraktık." dedi.
MERT HAKAN İLE İLGİLİ MASAK RAPORU
Ekol TV'den Dilek Yaman Demir, Mert Hakan Yandaş ile ilgili MASAK raporundan notlar paylaştı.
MASAK raporuna göre, milyonlarca liralık işlem yaptığı iddia edilen şüpheli para trafiği: 974 işlemle 204 milyon TL giriş, 3.747 işlemle 207 milyon TL çıkış, 28 yasa dışı bahis bağlantısı, bir yasal bahis sitesinde 5 yıl boyunca yüzlerce işlem, 1.006 farklı bahis kuponu iddiası…
MASAK'a göre Ersen Dikmen, Mert Hakan'dan aldığı paraları dakikalar içinde yasal bahis platformlarına aktardı. Kuponlarda ise özellikle Fenerbahçe maçları ve 'İsmail Yüksek en az 3 faul yapar", "İsmail Yüksek kart görür" gibi oyuncu özel bahislerin sık ve kazanan kuponlar yaptığı iddia edildi.
"ÜYELİĞİM YOK, TELKİN VEREN OLMADI"
İfadesi ise, MASAK raporundaki milyonluk para trafiği sonrası ifade veren Mert Hakan Yandaş, iddiaları kategorik olarak reddetti ve "Hiçbir yasal bahis sitesinde üyeliğim yok. Yasadışı bahis üyeliğim de yok. Maçlarım üzerine yönlendirme yapan ya da telkin veren hiç kimse olmadı" açıklamasını yaptı.
