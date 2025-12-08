Federasyon başkanı Taha Akgül'den 'kadın güreşine' övgü!

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, "Kadın güreşi bu sene bizim yüz akımız oldu. Hem Avrupa Şampiyonası'nda hem Dünya Şampiyonası'nda gerçekten göğsümüzü kabarttılar." dedi.



Akgül, Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Güreş Şampiyonası kapsamında Şahinbey Spor Salonu'ndaki 2025 Yılı Medya Değerlendirme Toplantısı'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi.



Akgül, buradaki konuşmasında, "Bu şampiyona özellikle Avrupa Şampiyonası'nın seçmesi niteliğinde. Çok değerli bir kriter yayınladık. Biliyorsunuz milli takıma seçilme kriterleri ve bu kriterlerde Türkiye Şampiyonası'na katılmayı zorunlu koştuk. Çocuklarımızın yarışmasını ve müsabakada olmalarını, yani yarıştan kaçmamaları istiyoruz. Müsabakanın performanslarını çok artıracağını düşünüyoruz. Burası er meydanı, er meydanında da güreşmekten kaçmak bizi hiçbir zaman başarıya ulaştırmaz." İfadesini kullandı.

Belirli kriterler yayınladıklarını hatırlatan Akgül,diye konuştu.Bu yıl güzel bir süreç geçirdiklerini aktaran Akgül, şöyle devam etti:Üç kez Avrupa şampiyonu, dünya ve Olimpiyat 3'üncüsü Soner Demirtaş'ın antrenörlük görevine getirildiğini ifade eden Akgül,dedi."Grekoromen" kategorisinde başarılı bir ekibin olduğuna değinen Akgül, şunları kaydetti: