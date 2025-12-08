Anadolu Efes yeni koçunu buldu: Laso

Anadolu Efes, görevden alınan başantrenör Igor Kokoskov yerine Pablo Laso ile el sıkışmak üzere...BasketNews'in haberine göre; Pablo Laso şu anda Anadolu Efes'in başına geçecek en güçlü aday konumunda ve görüşmeler olumlu yönde ilerliyor.Efes, Laso'nun şampiyonluklar ve elit kadroları yönetme konusundaki başarılarının, rayından çıkan sezonu istikrara kavuşturmasına yardımcı olacağını umuyor.İspanyol başantrenör, modern EuroLeague tarihinin en başarılı koçlarından biri. 2015 ve 2018'de şampiyonluklar kazanan Laso, Real Madrid'in EuroLeague'deki en başarılı dönemini geçirmesini sağladı.Laso, 2011'den 2022'ye kadar Real'i çalıştırdı ve bu süre zarfında altı İspanya Ligi şampiyonluğu ve altı İspanya Kupası kazandı.İki kez EuroLeague Yılın Koçu seçildi (2015 ve 2018) ve yıldızlarla dolu soyunma odalarını yönetirken, aynı zamanda genç yerli yetenekleri rotasyona dahil etmesiyle ün kazandı.Madrid'den ayrıldıktan sonra Laso, Bayern Münih ve Baskonia'da kısa süreli görevler üstlendi ve bu takımlar EuroLeague'de sırasıyla 15. (2023-24) ve 14. (2024-25) sırada yer aldı.Efes, şu anda EuroLeague'de 14 maçta 5 galibiyetle 14. sırada yer alıyor ve Türkiye Ligi'nde de 4 maçlık bir mağlubiyet serisi yaşayarak yurt içinde ilk üçten düştü.