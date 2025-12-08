08 Aralık
Beşiktaş-Gaziantep FK
20:00
08 Aralık
Alanyaspor-Antalyaspor
20:00
08 Aralık
Bandırmaspor-Bodrum FK
2-067'
08 Aralık
Hatayspor-Sarıyer
0-370'
08 Aralık
Arca Çorum FK-Pendikspor
20:00
08 Aralık
Wolves-M. United
23:00
08 Aralık
Osasuna-Levante
23:00
08 Aralık
Pisa-Parma
17:00
08 Aralık
Udinese-Genoa
20:00
08 Aralık
Torino-AC Milan
22:45
08 Aralık
V. Guimaraes-Gil Vicente
23:30

Anadolu Efes yeni koçunu buldu: Laso

Anadolu Efes, başantrenörlük görevi için Pablo Laso ile ileri seviyede görüşmelere başladı.

calendar 08 Aralık 2025 14:08
Anadolu Efes yeni koçunu buldu: Laso
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Anadolu Efes, görevden alınan başantrenör Igor Kokoskov yerine Pablo Laso ile el sıkışmak üzere...

BasketNews'in haberine göre; Pablo Laso şu anda Anadolu Efes'in başına geçecek en güçlü aday konumunda ve görüşmeler olumlu yönde ilerliyor.

Efes, Laso'nun şampiyonluklar ve elit kadroları yönetme konusundaki başarılarının, rayından çıkan sezonu istikrara kavuşturmasına yardımcı olacağını umuyor.


İKİ KEZ EUROLEAGUE KAZANDI

İspanyol başantrenör, modern EuroLeague tarihinin en başarılı koçlarından biri. 2015 ve 2018'de şampiyonluklar kazanan Laso, Real Madrid'in EuroLeague'deki en başarılı dönemini geçirmesini sağladı.

Laso, 2011'den 2022'ye kadar Real'i çalıştırdı ve bu süre zarfında altı İspanya Ligi şampiyonluğu ve altı İspanya Kupası kazandı.

REAL MADRID SONRASI BAYERN VE BASKONIA

İki kez EuroLeague Yılın Koçu seçildi (2015 ve 2018) ve yıldızlarla dolu soyunma odalarını yönetirken, aynı zamanda genç yerli yetenekleri rotasyona dahil etmesiyle ün kazandı.

Madrid'den ayrıldıktan sonra Laso, Bayern Münih ve Baskonia'da kısa süreli görevler üstlendi ve bu takımlar EuroLeague'de sırasıyla 15. (2023-24) ve 14. (2024-25) sırada yer aldı.

EUROLEAGUE'DE VE TÜRKİYE'DE KÖTÜ GİDİŞAT

Efes, şu anda EuroLeague'de 14 maçta 5 galibiyetle 14. sırada yer alıyor ve Türkiye Ligi'nde de 4 maçlık bir mağlubiyet serisi yaşayarak yurt içinde ilk üçten düştü.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 14 16
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
14 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
15 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.