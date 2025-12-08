Kritik görüşme bugün: Sadettin Saran & İbrahim Hacıosmanoğlu

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri, bugün Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile kritik bir görüşme gerçekleştirecek.
Toplantının ana gündem maddesi, Galatasaray - Samsunspor maçının son anlarında yaşanan tartışmalı penaltı kararı olacak.
Başkan Saran'ın, kura çekimi için bulunduğu ABD'den dönen Hacıosmanoğlu'ndan maçta görev yapan hakemler Mehmet Türkmen ile VAR hakemi Onur Özütoprak hakkında gerekli disiplin işlemlerinin başlatılmasını talep etmesi bekleniyor.
SADETTİN SARAN NE DEMİŞTİ?
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Başakşehir maçı sonrası şu açıklamaları yapmıştı;
"Seçim zamanında 'Tekmeye kafayla giren, yerlerde yatmayacak, spor ahlakıyla mücadele edecek bir takım oluşturacağız.' dedik ve bunu da büyük ölçüde gerçekleştirdik. Fakat dün yaşananlar camiamızı hem çok şaşırttı hem de çok üzdü. Bizi çekmeye çalıştıkları yere biz gelmemek için elimizden geleni yapacağız ve yapıyoruz da. Bu durum Türk sporu için çok kötü sonuçlar doğurur. Arkadaşlarım bugün federasyon yetkilileriyle görüştü, ben de sayın başkanla iletişim halindeydim. Kendisinin gelince gereğini yapacağına, doğruyu yapacağına inanıyoruz."
İBRAHİM HACIOSMANOĞLU NE DEMİŞTİ?
TFF Başkanı ise kura çekimi için ABD'de iken HT Spor'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:
"Güzel bir kura çektik. Bu kadar güzel şeylerin yaşandığı bir günde, biz orada yokken bunlar oluyor. Bunlar köpeksiz köy bulmuşlar, çomaksız dolaşıyorlar. Döner dönmez herkesle hesaplaşacağım, gerekeni yapacağım."
