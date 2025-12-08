08 Aralık
Beşiktaş-Gaziantep FK
20:00
08 Aralık
Alanyaspor-Antalyaspor
20:00
08 Aralık
Bandırmaspor-Bodrum FK
14:30
08 Aralık
Hatayspor-Sarıyer
14:30
08 Aralık
Arca Çorum FK-Pendikspor
20:00
08 Aralık
Wolves-M. United
23:00
08 Aralık
Osasuna-Levante
23:00
08 Aralık
Pisa-Parma
17:00
08 Aralık
Udinese-Genoa
20:00
08 Aralık
Torino-AC Milan
22:45
08 Aralık
V. Guimaraes-Gil Vicente
23:30

Kritik görüşme bugün: Sadettin Saran & İbrahim Hacıosmanoğlu

Fenerbahçe yönetimi, Galatasaray-Samsunspor maçındaki tartışmalı penaltı kararıyla ilgili hakemler için TFF'ye disiplin talebiyle görüşecek.

calendar 08 Aralık 2025 12:26
Haber: Sporx.com
Kritik görüşme bugün: Sadettin Saran & İbrahim Hacıosmanoğlu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri, bugün Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile kritik bir görüşme gerçekleştirecek.

Toplantının ana gündem maddesi, Galatasaray - Samsunspor maçının son anlarında yaşanan tartışmalı penaltı kararı olacak.

Başkan Saran'ın, kura çekimi için bulunduğu ABD'den dönen Hacıosmanoğlu'ndan maçta görev yapan hakemler Mehmet Türkmen ile VAR hakemi Onur Özütoprak hakkında gerekli disiplin işlemlerinin başlatılmasını talep etmesi bekleniyor.


SADETTİN SARAN NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Başakşehir maçı sonrası şu açıklamaları yapmıştı;

"Seçim zamanında 'Tekmeye kafayla giren, yerlerde yatmayacak, spor ahlakıyla mücadele edecek bir takım oluşturacağız.' dedik ve bunu da büyük ölçüde gerçekleştirdik. Fakat dün yaşananlar camiamızı hem çok şaşırttı hem de çok üzdü. Bizi çekmeye çalıştıkları yere biz gelmemek için elimizden geleni yapacağız ve yapıyoruz da. Bu durum Türk sporu için çok kötü sonuçlar doğurur. Arkadaşlarım bugün federasyon yetkilileriyle görüştü, ben de sayın başkanla iletişim halindeydim. Kendisinin gelince gereğini yapacağına, doğruyu yapacağına inanıyoruz."

İBRAHİM HACIOSMANOĞLU NE DEMİŞTİ?

TFF Başkanı ise kura çekimi için ABD'de iken HT Spor'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Güzel bir kura çektik. Bu kadar güzel şeylerin yaşandığı bir günde, biz orada yokken bunlar oluyor. Bunlar köpeksiz köy bulmuşlar, çomaksız dolaşıyorlar. Döner dönmez herkesle hesaplaşacağım, gerekeni yapacağım." 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 14 16
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
14 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
15 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.