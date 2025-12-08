08 Aralık
Beşiktaş-Gaziantep FK
20:00
08 Aralık
Alanyaspor-Antalyaspor
20:00
08 Aralık
Bandırmaspor-Bodrum FK
14:30
08 Aralık
Hatayspor-Sarıyer
14:30
08 Aralık
Arca Çorum FK-Pendikspor
20:00
08 Aralık
Wolves-M. United
23:00
08 Aralık
Osasuna-Levante
23:00
08 Aralık
Pisa-Parma
17:00
08 Aralık
Udinese-Genoa
20:00
08 Aralık
Torino-AC Milan
22:45
08 Aralık
V. Guimaraes-Gil Vicente
23:30

LeBron sezonun en iyi maçını oynadı, 76ers'a karşı galibiyet geldi!

Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James, yaşadığı sakatlık sorunlarının ardından parkelere döndüğü gecede sezonun en etkileyici performansını sergileyerek takımını Philadelphia 76ers karşısında 112-108'lik zorlu bir galibiyete taşıdı.

calendar 08 Aralık 2025 10:34 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2025 10:36
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
LeBron sezonun en iyi maçını oynadı, 76ers'a karşı galibiyet geldi!
Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James, yaşadığı sakatlık sorunlarının ardından parkelere döndüğü gecede sezonun en etkileyici performansını sergileyerek takımını Philadelphia 76ers karşısında 112-108'lik zorlu bir galibiyete taşıdı.

Wells Fargo Center'da oynanan karşılaşmada James, hem skor hem liderlik anlamında Lakers'ın tüm yükünü çekti.

Önceki maçta, siyatik kaynaklı sorunlar ve sol ayak eklemindeki artrit nedeniyle forma giyemeyen — sezonun ilk 14 maçını da aynı sebeple kaçırmıştı — 41 yaşına yaklaşan süperstar, bu kez hiçbir kısıtlama belirtisi göstermedi. James, 17'de 12 isabetle 29 sayı atarken, üç sayı çizgisi gerisinden 6'da 4 isabet buldu. Ayrıca 7 ribaund, 6 asist, 1 top çalma ve 1 blokla geceyi doldurarak 34 dakikada tam bir liderlik performansı sergiledi.


Toronto'daki maçta sona eren 1.297 maçlık çift haneli skor serisinin ardından, ritmini yeniden yakalayan James, karşılaşma sonrası takımının kendisine ihtiyaç duyduğu anı hissettiğini vurguladı.

"Deplasman serisinin son maçı, ayaklarda yorgunluk olur," diyen James, galibiyet sonrası şu ifadeleri kullandı:
"Kendimi harika hissettim… Bu gece bacaklarım gayet iyiydi, bu fırsatı bulunca hücumda biraz daha kendimi ortaya koymak istedim."

Philadelphia skoru 105-105'e getirdikten sonra James sahneye çıktı; art arda kaydettiği bir üçlük ve orta mesafe basketiyle Lakers'ı yeniden öne taşıdı. Son çeyrekte kişisel olarak 10 sayılık bir seri yakalayan LeBron, bitime üç saniye kala yaptığı kritik top çalmayla galibiyeti perçinledi.

Bu performans tarihî bir kilometre taşını da beraberinde getirdi. Lakers'ın sezonundaki 17. galibiyetiyle James, NBA normal sezon tarihindeki en çok galibiyet alan oyuncular listesinde Robert Parish'i (1.014) geride bırakarak ikinci sıraya yükseldi. Listenin zirvesinde 1.074 galibiyetle Kareem Abdul-Jabbar bulunuyor.

Lakers cephesinde bir diğer yıldız performans ise yeni baba olan Luka Doncic'ten geldi. İki maçtır "kişisel nedenlerle" Slovenya'da bulunan Doncic, muhteşem bir dönüş yaparak 31 sayı, 15 ribaund ve 11 asistlik triple-double ile James'in etkisini tamamladı. 26 yaşındaki yıldız, böylece Lakers tarihinde 30-15-10 istatistik çizgisine ulaşan sekizinci oyuncu oldu. Doncic, 39 dakikada 9/24 saha içi, 11/14 serbest atış isabetiyle oynadı ve 2 blok ekledi.

Philadelphia maçın ilk yarısını Tyrese Maxey'nin 15, Joel Embiid'in ise zorlansa da ürettiği 8 sayılık katkıyla önde kapattı. Karşılaşmayı 4/21 gibi alışılmadık derecede düşük bir şut performansıyla tamamlayan Embiid 16 sayıda kalırken, Maxey 28 sayı, 7 ribaund ve 9 asist ile takımının en etkili ismi oldu.

Lakers'ın bir sonraki sınavı çarşamba günü oynanacak olan NBA Cup çeyrek finalinde San Antonio Spurs karşısında olacak.

Gecenin diğer sonuçları:

New York Knicks 106–100 Orlando Magic

Boston Celtics 121–113 Toronto Raptors

Denver Nuggets 115–106 Charlotte Hornets

Memphis Grizzlies 119–96 Portland Trail Blazers

Golden State Warriors 123–91 Chicago Bulls

Los Angeles Lakers 112–108 Philadelphia 76ers

Oklahoma City Thunder 131-101 Utah Jazz

  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 14 16
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
14 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
15 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
