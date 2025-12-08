Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James, yaşadığı sakatlık sorunlarının ardından parkelere döndüğü gecede sezonun en etkileyici performansını sergileyerek takımını Philadelphia 76ers karşısında 112-108'lik zorlu bir galibiyete taşıdı.Wells Fargo Center'da oynanan karşılaşmada James, hem skor hem liderlik anlamında Lakers'ın tüm yükünü çekti.Önceki maçta, siyatik kaynaklı sorunlar ve sol ayak eklemindeki artrit nedeniyle forma giyemeyen — sezonun ilk 14 maçını da aynı sebeple kaçırmıştı — 41 yaşına yaklaşan süperstar, bu kez hiçbir kısıtlama belirtisi göstermedi. James, 17'de 12 isabetle 29 sayı atarken, üç sayı çizgisi gerisinden 6'da 4 isabet buldu. Ayrıca 7 ribaund, 6 asist, 1 top çalma ve 1 blokla geceyi doldurarak 34 dakikada tam bir liderlik performansı sergiledi.Toronto'daki maçta sona eren 1.297 maçlık çift haneli skor serisinin ardından, ritmini yeniden yakalayan James, karşılaşma sonrası takımının kendisine ihtiyaç duyduğu anı hissettiğini vurguladı.diyen James, galibiyet sonrası şu ifadeleri kullandı:Philadelphia skoru 105-105'e getirdikten sonra James sahneye çıktı; art arda kaydettiği bir üçlük ve orta mesafe basketiyle Lakers'ı yeniden öne taşıdı. Son çeyrekte kişisel olarak 10 sayılık bir seri yakalayan LeBron, bitime üç saniye kala yaptığı kritik top çalmayla galibiyeti perçinledi.Bu performans tarihî bir kilometre taşını da beraberinde getirdi. Lakers'ın sezonundaki 17. galibiyetiyle James, NBA normal sezon tarihindeki en çok galibiyet alan oyuncular listesinde(1.014) geride bırakarak ikinci sıraya yükseldi. Listenin zirvesinde 1.074 galibiyetlebulunuyor.Lakers cephesinde bir diğer yıldız performans ise yeni baba olangeldi. İki maçtır "kişisel nedenlerle" Slovenya'da bulunan Doncic, muhteşem bir dönüş yaparakile James'in etkisini tamamladı. 26 yaşındaki yıldız, böylece Lakers tarihinde 30-15-10 istatistik çizgisine ulaşan sekizinci oyuncu oldu. Doncic, 39 dakikada 9/24 saha içi, 11/14 serbest atış isabetiyle oynadı ve 2 blok ekledi.Philadelphia maçın ilk yarısını Tyrese Maxey'nin 15, Joel Embiid'in ise zorlansa da ürettiği 8 sayılık katkıyla önde kapattı. Karşılaşmayı 4/21 gibi alışılmadık derecede düşük bir şut performansıyla tamamlayan Embiid 16 sayıda kalırken, Maxey 28 sayı, 7 ribaund ve 9 asist ile takımının en etkili ismi oldu.Lakers'ın bir sonraki sınavı çarşamba günü oynanacak olan NBA Cup çeyrek finalinde San Antonio Spurs karşısında olacak.–100 Orlando Magic–113 Toronto Raptors–106 Charlotte Hornets–96 Portland Trail Blazers–91 Chicago Bulls–108 Philadelphia 76ers101 Utah Jazz