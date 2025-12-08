08 Aralık
Beşiktaş-Gaziantep FK
20:00
08 Aralık
Alanyaspor-Antalyaspor
20:00
08 Aralık
Bandırmaspor-Bodrum FK
2-068'
08 Aralık
Hatayspor-Sarıyer
0-371'
08 Aralık
Arca Çorum FK-Pendikspor
20:00
08 Aralık
Wolves-M. United
23:00
08 Aralık
Osasuna-Levante
23:00
08 Aralık
Pisa-Parma
17:00
08 Aralık
Udinese-Genoa
20:00
08 Aralık
Torino-AC Milan
22:45
08 Aralık
V. Guimaraes-Gil Vicente
23:30

Manisa FK kendine geldi

Bu sezon ligde istediği sıralamada bulunmayan Manisa FK, Vanspor karşısında alınan galibiyetle önemli 3 puanı hanesine yazdırdı.

Manisa FK kendine geldi
TFF 1'inci Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Manisa Futol Kulübü, evinde geriye düştüğü maçta Vanspor'u 2-1 yenerek rahat nefes aldı. İlk devreyi 1-0 geride tamamlayan siyah-beyazlılar, ikinci yarıda Fransız golcüsü Lois Diony'nin penaltı golleriyle kritik 3 puana uzandı.

Bu sonuçla 16 puana yükselen Manisa temsilcisi ligde kalma yolunda umut tazeledi. Takımının başında 3 maçta 2'nci galibiyet sevincini yaşayan teknik direktör Mustafa Dalcı iyi bir oyunla kazandıklarını dile getirdi

Zorluk seviyesi üst düzeyde olan bir müsabaka oynadıklarını ifade eden Dalcı, "Kazandığımız Adana Demir maçını bir tarafa koyarsak uzun süredir maç atmosferi ya da kazanılması gereken maçı kazanamayan bir takım vardı. Dolayısıyla geriden gelip özellikle ikinci yarı çok ciddi bir oyun gücüyle maçı farka da götürebilirdik. Bu şekilde kazandığımız için gerçekten çok mutluyuz. Ama bizim daha çok puanlara ihtiyacımız var. Dolayısıyla bu bir başlangıç oldu. Umarım bundan sonra her hafta üstüne koyarak gideceğiz" dedi.

Manisa FK bu hafta Serikspor deplasmanına çıkacak.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 14 16
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
14 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
15 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
