07 Aralık
Gençlerbirliği-Karagümrük
3-0
07 Aralık
Espanyol-Rayo Vallecano
1-0
07 Aralık
Lorient-Lyon
1-0
07 Aralık
Le Havre-Paris FC
0-0
07 Aralık
Auxerre-Metz
3-1
07 Aralık
Nice-Angers
0-1
07 Aralık
SSC Napoli-Juventus
2-1
07 Aralık
Lazio-Bologna
1-1
07 Aralık
Cagliari-Roma
1-0
07 Aralık
Cremonese-Lecce
2-0
07 Aralık
Real Madrid-Celta Vigo
0-2
07 Aralık
Valencia-Sevilla
1-1
07 Aralık
Kocaelispor-Kasımpaşa
0-0
07 Aralık
Elche-Girona
3-0
07 Aralık
Fulham-C.Palace
1-2
07 Aralık
Brighton-West Ham United
1-1
07 Aralık
B. Dortmund-Hoffenheim
2-0
07 Aralık
Hamburger SV-Werder Bremen
3-2
07 Aralık
İstanbulspor-Sivasspor
2-1
07 Aralık
Manisa FK-Vanspor FK
2-1
07 Aralık
Iğdır FK-A.Demirspor
4-1
07 Aralık
Boluspor-Erzurumspor
2-0
07 Aralık
Göztepe-Trabzonspor
1-2
07 Aralık
FC Utrecht-FC Twente
1-1

Galatasaray'a sıcak bakıyor! Gardi devrede

Ara transferde golcü takviyesi için harekete geçen Galatasaray, Milan'da yedek kalan Santiago Gimenez'i satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle kadrosuna katmak istiyor.

08 Aralık 2025 09:44
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Ara transferde forvet takviyesi yapmaya karar veren Galatasaray gözünü İtalya'ya çevirdi.
 
Geçen sezon Milan'dan Morata'yı getiren menajer George Gardi, bu kez Santiago Gimenez'i sarı-kırmızılı kulübün gündemine soktu.
 
Milan'da yedek kalmaya başlayan Gimenez, Dünya Kupası'nı düşünerek sezonun ikinci yarısında form tutmak istiyor. 
 
Galatasaray'ın ilgisinden memnun olan Meksikalı forvet, kulüplerin anlaşması halinde gelmeye hazır durumda.
 
Galatasaray cephesi satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle Milan'ı ikna etmeye çalışacak.
 
Icardi'nin sözleşmesini uzatmayan sarı-kırmızılılar, Gimenez'de sonuç alamazsa alternatif isimlere yönelecek.
 
MILAN 30 MİLYON EURO ÖDEDİ
 
Kariyerine Meksika ekibi Cruz Azul'da başlayan Gimenez ardından 2022'de 6 milyon Euro'ya Feyenoord'a transfer olurken 3 Şubat'ta ise 30 milyon Euro'ya Milan'ın yolunu tuttu.
 
GIMENEZ KİMDİR?
 
ADI: Santiago Tomas Gimenez
YAŞ: 24
DOĞUM YERİ: Resistencia (Arjantin)
UYRUK: İtalya/Meksika
BOY: 1.83
MEVKİ: Forvet-Santrfor
AYAK: Sol
KULÜP: Milan
KONTRAT: 30 Haziran 2029
 
