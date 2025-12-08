08 Aralık
Beşiktaş-Gaziantep FK
20:00
08 Aralık
Alanyaspor-Antalyaspor
20:00
08 Aralık
Bandırmaspor-Bodrum FK
2-067'
08 Aralık
Hatayspor-Sarıyer
0-370'
08 Aralık
Arca Çorum FK-Pendikspor
20:00
08 Aralık
Wolves-M. United
23:00
08 Aralık
Osasuna-Levante
23:00
08 Aralık
Pisa-Parma
17:00
08 Aralık
Udinese-Genoa
20:00
08 Aralık
Torino-AC Milan
22:45
08 Aralık
V. Guimaraes-Gil Vicente
23:30

Osimhen, Devler Ligi'nde serisini sürdürme hedefinde

Avrupa arenasında çıktığı son 8 maçın tamamında gol atan Victor Osimhen, Monaco karşısında da serisini sürdürmeyi hedefliyor.

08 Aralık 2025 14:05
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Osimhen, Devler Ligi'nde serisini sürdürme hedefinde
Avrupa kupalarında çıktığı son 8 maçın tamamında fileleri havalandıran Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, gol serisini uzatmaya çalışacak.
 
Galatasaray formasıyla geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde forma giydiği son 5 maçta da fileleri havalandıran Osimhen, 6 kez gol sevinci yaşadı. İyi performansını bu sezona da yansıtan 26 yaşındaki santrfor, bu sezon ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde süre aldığı 3 maçta da skor katkısı verdi.
 
Bu sezon "Devler Ligi"nde 6 golü bulunan Victor Osimhen, 8 maçlık seride toplamda 12 kez rakip fileleri sarstı.
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 14 16
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
14 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
15 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
