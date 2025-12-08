Golden State Warriors'ın forveti Jonathan Kuminga, sezonun ilk DNP'sini (oynamama kararı) Chicago Bulls maçında almasının ardından hem Steve Kerr ile ilişkisini hem de takım içindeki mevcut durumunu değerlendirdi.Pazar günü oynanan ve Warriors'ın Bulls'u 123-91 mağlup ettiği maçta 11 farklı oyuncu süre alırken Kuminga'nın hiç sahaya çıkmaması dikkat çekti.Kuminga, durumdan memnuniyetsizlik duymadığını belirterek şunları söyledi:Kerr maç sonrası yaptığı açıklamada, Jimmy Butler'ın dönüşü ve son dönemde yedek oyuncuların gösterdiği performans sebebiyle rotasyonu ayarladığını, bu yüzden Kuminga'yı oynatmadığını ifade etti.Kuminga'nın bu geri plana düşüşü, önceki maçta Cleveland Cavaliers'a karşı 1/10 isabetle sadece 4 sayı atarak geçirdiği kötü gecenin hemen ardından geldi.Kuminga form durumuyla ilgili ise şunları söyledi:23 yaşındaki oyuncu ile Kerr arasında geçtiğimiz sezonun son bölümünde de DNP kaynaklı gerilimler yaşanmıştı. Ancak Kuminga bu kez ilişkilerinin gayet iyi olduğunu vurguladı:Warriors ve Kuminga yaz döneminde iki yıllık 46.8 milyon dolarlık yeni kontrat için uzun süren bir pazarlık yapmıştı. Ancak bu sezon Kuminga istikrarsız bir grafik çiziyor; 12.4 sayı ortalaması ve kariyerinin en düşük %43.8 şut yüzdesiyle oynuyor. Oyuncu 15 Ocak'tan itibaren takas edilebilir hâle gelecek.Kuminga, olası bir takas baskısı hissedip hissetmediği sorusuna ise şu cevabı verdi: