Yemişen kardeşler, Avrupa 17 Yaş Altı Badminton Şampiyonası'nda 3. oldu

Avrupa 17 Yaş Altı Badminton Şampiyonası'nda mücadele eden Irmak Rana Yemişen ile Yağmur Tuana Yemişen, çift kadınlar kategorisinde bronz madalya kazandı.
İspanya'nın Lanzarote Adası'nda düzenlenen organizasyona çift kadınların 2 numaralı seribaşları olarak katılan Irmak Rana ile Yağmur Tuana, ilk turu bay geçti.
Milli sporcular, Danimarka'dan Rosa Rasmussen-Julie Sogaard, Almanya'dan Juna Bartsch-Marie Fein ve Bulgaristan'dan Elena Popivanova-Viktoriya Popova ikilisini eleyerek yarı finale çıktı.
Yarı finalde karşılaştıkları İngiltere'den Mia Fox-Rajvi Parab çiftine 2-0 (21-18, 21-15) yenilen Irmak Rana ile Yağmur Tuana, bronz madalya elde etti.
