08 Aralık
Beşiktaş-Gaziantep FK
20:00
08 Aralık
Alanyaspor-Antalyaspor
20:00
08 Aralık
Bandırmaspor-Bodrum FK
14:30
08 Aralık
Hatayspor-Sarıyer
14:30
08 Aralık
Arca Çorum FK-Pendikspor
20:00
08 Aralık
Wolves-M. United
23:00
08 Aralık
Osasuna-Levante
23:00
08 Aralık
Pisa-Parma
17:00
08 Aralık
Udinese-Genoa
20:00
08 Aralık
Torino-AC Milan
22:45
08 Aralık
V. Guimaraes-Gil Vicente
23:30

Yemişen kardeşler, Avrupa 17 Yaş Altı Badminton Şampiyonası'nda 3. oldu

İspanya'da düzenlenen organizasyonda Yemişen kardeşler, bronz madalyanın sahibi oldu.

Yemişen kardeşler, Avrupa 17 Yaş Altı Badminton Şampiyonası'nda 3. oldu
Avrupa 17 Yaş Altı Badminton Şampiyonası'nda mücadele eden Irmak Rana Yemişen ile Yağmur Tuana Yemişen, çift kadınlar kategorisinde bronz madalya kazandı.

İspanya'nın Lanzarote Adası'nda düzenlenen organizasyona çift kadınların 2 numaralı seribaşları olarak katılan Irmak Rana ile Yağmur Tuana, ilk turu bay geçti.

Milli sporcular, Danimarka'dan Rosa Rasmussen-Julie Sogaard, Almanya'dan Juna Bartsch-Marie Fein ve Bulgaristan'dan Elena Popivanova-Viktoriya Popova ikilisini eleyerek yarı finale çıktı.

Yarı finalde karşılaştıkları İngiltere'den Mia Fox-Rajvi Parab çiftine 2-0 (21-18, 21-15) yenilen Irmak Rana ile Yağmur Tuana, bronz madalya elde etti.

