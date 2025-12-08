08 Aralık
Beşiktaş-Gaziantep FK
2-2
08 Aralık
Alanyaspor-Antalyaspor
0-0
08 Aralık
Bandırmaspor-Bodrum FK
2-0
08 Aralık
Hatayspor-Sarıyer
0-3
08 Aralık
Arca Çorum FK-Pendikspor
2-0
08 Aralık
Wolves-M. United
1-4
08 Aralık
Osasuna-Levante
2-0
08 Aralık
Pisa-Parma
0-1
08 Aralık
Udinese-Genoa
1-2
08 Aralık
Torino-AC Milan
2-3
08 Aralık
V. Guimaraes-Gil Vicente
0-0

Fenerbahçe'de Kerem için umutlu bekleyiş!

Fenerbahçe'de ligde son 8 maçta 1 gol ve 2 asistlik performans sergileyen Kerem Aktürkoğlu, Benfica'da ve Galatasaray'da ilk 15 maçta gösterdiği yüksek performansın gerisinde kaldı.

calendar 08 Aralık 2025 08:27 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2025 09:02
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Kerem için umutlu bekleyiş!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe'de son dönemdeki performansıyla eleştiri oklarının hedefinde olan Kerem Aktürkoğlu, Başakşehir maçında adeta yokları oynadı.

27 yaşındaki futbolcu karşılaşmanın 20. dakikasında Nelson Semedo'nun sakatlığı nedeniyle oyuna dahil oldu.

Kerem, maç boyunca 0 gol, 0 asist, 0 şut, 0 kilit pas, 0 top kapma ve 11 top kaybı ile oynayarak taraftarların tepkisini çekti.


"SİHİRBAZ KAYBOLDU"

Sarı-Lacivertli taraftarlar sosyal medyada "Sihirbaz kayboldu" yorumları yaparken, milli futbolcunun son 8 lig maçında sadece 1 gol ve 2 asist yapabilmesi de eleştirilerin dozunu artırdı.

TARAFTAR, ESKİ FORMUNA KAVUŞMASINI BEKLİYOR

Fenerbahçe'de toplam 15 maçta görev alan Kerem Aktürkoğlu, bu süreçte 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Bu istatistikler, özellikle oyuncunun önceki sezonlarıyla kıyaslandığında vasat olarak değerlendiriliyor. Benfica'da geçen yılki ilk 15 maçında 9 gol atıp 6 asist yapan Aktürkoğlu, Galatasaray'daki son sezonunda ise ilk 15 maçta 5 gol ve 7 asistlik performans göstermişti. Fenerbahçe taraftarı, 22.5 milyon euro bonservisle takıma katılan milli yıldızın eski formunu yakalayıp takımına katkı sağlamasını umut ediyor.  

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.