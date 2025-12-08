Fenerbahçe'de Kerem için umutlu bekleyiş!

Fenerbahçe'de son dönemdeki performansıyla eleştiri oklarının hedefinde olan Kerem Aktürkoğlu, Başakşehir maçında adeta yokları oynadı.
27 yaşındaki futbolcu karşılaşmanın 20. dakikasında Nelson Semedo'nun sakatlığı nedeniyle oyuna dahil oldu.
Kerem, maç boyunca 0 gol, 0 asist, 0 şut, 0 kilit pas, 0 top kapma ve 11 top kaybı ile oynayarak taraftarların tepkisini çekti.
"SİHİRBAZ KAYBOLDU"
Sarı-Lacivertli taraftarlar sosyal medyada "Sihirbaz kayboldu" yorumları yaparken, milli futbolcunun son 8 lig maçında sadece 1 gol ve 2 asist yapabilmesi de eleştirilerin dozunu artırdı.
TARAFTAR, ESKİ FORMUNA KAVUŞMASINI BEKLİYOR
Fenerbahçe'de toplam 15 maçta görev alan Kerem Aktürkoğlu, bu süreçte 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Bu istatistikler, özellikle oyuncunun önceki sezonlarıyla kıyaslandığında vasat olarak değerlendiriliyor. Benfica'da geçen yılki ilk 15 maçında 9 gol atıp 6 asist yapan Aktürkoğlu, Galatasaray'daki son sezonunda ise ilk 15 maçta 5 gol ve 7 asistlik performans göstermişti. Fenerbahçe taraftarı, 22.5 milyon euro bonservisle takıma katılan milli yıldızın eski formunu yakalayıp takımına katkı sağlamasını umut ediyor.
