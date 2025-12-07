Oscar Piastri: 'Mutlu da üzgün de değilim'

McLaren pilotu Oscar Piastri, takım arkadaşının şampiyon olmasının ardından gelecek yıl Lando Norris ile daha çok galibiyet mücadelesi vermek istediğini söyledi.Sezonun 3'te 2'lik kısmını önde götürmesine rağmen son 2 yarışa kadar büyük bir düşüş yaşayan Piastri, yarışla ilgili olarak "Bazı şeyleri daha öncesinde konuşmuştuk, her zamanki gibi temas etmemeye dikkat etmemiz gerekiyordu. Bu yüzden bizi riskli bir pozisyona sokmadım. Elimden geleni yaptım, her şeyi ortaya koydum. Bugün daha fazlasını yapamazdım, o yüzden içim rahat. Mutlu olduğumu söyleyemem ama üzgün de değilim. İnanılmaz bir sezondu." dedi.Piastri, "İlk iki seneyle kıyaslayınca çok büyük bir adım attık. Yapılacak işler hala var ama bu sezon gerçekten özel bir sezondu." ifadelerini kullandı.Sezonu 3. bitiren Avustralyalı pilot, "Lando Norris bu şampiyonluğu kesinlikle hak etti. Gelecek yıl ikimiz de birbirimizi daha sık yenmek için geri döneceğiz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.