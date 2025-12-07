07 Aralık
Gençlerbirliği-Karagümrük
3-0
07 Aralık
Espanyol-Rayo Vallecano
1-090'
07 Aralık
Lorient-Lyon
22:45
07 Aralık
Le Havre-Paris FC
0-0
07 Aralık
Auxerre-Metz
3-1
07 Aralık
Nice-Angers
0-1
07 Aralık
SSC Napoli-Juventus
22:45
07 Aralık
Lazio-Bologna
1-1
07 Aralık
Cagliari-Roma
1-0
07 Aralık
Cremonese-Lecce
2-0
07 Aralık
Real Madrid-Celta Vigo
23:00
07 Aralık
Valencia-Sevilla
1-1
07 Aralık
Kocaelispor-Kasımpaşa
0-0
07 Aralık
Elche-Girona
3-0
07 Aralık
Fulham-C.Palace
1-2
07 Aralık
Brighton-West Ham United
1-1
07 Aralık
B. Dortmund-Hoffenheim
2-0
07 Aralık
Hamburger SV-Werder Bremen
3-2
07 Aralık
İstanbulspor-Sivasspor
2-1
07 Aralık
Manisa FK-Vanspor FK
2-1
07 Aralık
Iğdır FK-A.Demirspor
4-1
07 Aralık
Boluspor-Erzurumspor
2-0
07 Aralık
Göztepe-Trabzonspor
1-2
07 Aralık
FC Utrecht-FC Twente
1-1

Oscar Piastri: "Mutlu da üzgün de değilim"

Uzun bir süre boyunca şampiyonuk yarışını lider götüren Piastri, Abu Dabi sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Oscar Piastri: 'Mutlu da üzgün de değilim'
McLaren pilotu Oscar Piastri, takım arkadaşının şampiyon olmasının ardından gelecek yıl Lando Norris ile daha çok galibiyet mücadelesi vermek istediğini söyledi.

Sezonun 3'te 2'lik kısmını önde götürmesine rağmen son 2 yarışa kadar büyük bir düşüş yaşayan Piastri, yarışla ilgili olarak "Bazı şeyleri daha öncesinde konuşmuştuk, her zamanki gibi temas etmemeye dikkat etmemiz gerekiyordu. Bu yüzden bizi riskli bir pozisyona sokmadım. Elimden geleni yaptım, her şeyi ortaya koydum. Bugün daha fazlasını yapamazdım, o yüzden içim rahat. Mutlu olduğumu söyleyemem ama üzgün de değilim. İnanılmaz bir sezondu." dedi.

"BU SEZON GERÇEKTEN ÖZELDİ"


Piastri, "İlk iki seneyle kıyaslayınca çok büyük bir adım attık. Yapılacak işler hala var ama bu sezon gerçekten özel bir sezondu." ifadelerini kullandı.

"LANDO ŞAMPİYONLUĞU HAK ETTİ"

Sezonu 3. bitiren Avustralyalı pilot, "Lando Norris bu şampiyonluğu kesinlikle hak etti. Gelecek yıl ikimiz de birbirimizi daha sık yenmek için geri döneceğiz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

