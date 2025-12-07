07 Aralık
Gençlerbirliği-Karagümrük
3-0
07 Aralık
Espanyol-Rayo Vallecano
0-013'
07 Aralık
Lorient-Lyon
22:45
07 Aralık
Le Havre-Paris FC
0-071'
07 Aralık
Auxerre-Metz
2-173'
07 Aralık
Nice-Angers
0-1
07 Aralık
SSC Napoli-Juventus
22:45
07 Aralık
Lazio-Bologna
1-144'
07 Aralık
Cagliari-Roma
1-0
07 Aralık
Cremonese-Lecce
2-0
07 Aralık
Real Madrid-Celta Vigo
23:00
07 Aralık
Valencia-Sevilla
1-1
07 Aralık
Kocaelispor-Kasımpaşa
0-0
07 Aralık
Elche-Girona
3-0
07 Aralık
Fulham-C.Palace
1-157'
07 Aralık
Brighton-West Ham United
1-1
07 Aralık
B. Dortmund-Hoffenheim
1-056'
07 Aralık
Hamburger SV-Werder Bremen
3-2
07 Aralık
İstanbulspor-Sivasspor
2-182'
07 Aralık
Manisa FK-Vanspor FK
2-1
07 Aralık
Iğdır FK-A.Demirspor
4-1
07 Aralık
Boluspor-Erzurumspor
2-0
07 Aralık
Göztepe-Trabzonspor
0-042'
07 Aralık
FC Utrecht-FC Twente
1-1

Max Verstappen, kaybetmesinin nedenini açıkladı

Red Bull pilotu Max Verstappen, şampiyonluğu sadece 2 puan farkla kaybetmesinin nedenini anlattı.

calendar 07 Aralık 2025 20:43
Haber: Motorsport Türkiye, Fotoğraf: Imago
Max Verstappen, kaybetmesinin nedenini açıkladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Max Verstappen, şampiyonluğu 2 puan farkla kaçırmanın üzücü olduğunu söyledi ve bunu Red Bull'un sezonun ilk yarısında performans olarak geride kalmasına bağladı.

4 yıllık şampiyonluk serisi bozulan Verstappen, "Evet, bence çok güçlü bir yarış geçirdik, bu hafta sonundan çıkarılacak en olumlu şey bu... Ayrıca son birkaç ayda yaptığımız iş inanılmazdı." dedi.

Şampiyonluğu 2 puan farkla kaybeden Hollandalı pilot, "Sonunda sadece iki puanla geride bitirdik, elbette bu biraz üzücü. Ama sezonun ilk yarısı çok iyi değildi. İkinci yarıda ise takım olarak çok iyi iş çıkardık." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
3 Trabzonspor 15 9 5 1 25 12 32
4 Göztepe 15 7 6 2 17 7 27
4 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 14 16
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
14 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
15 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.