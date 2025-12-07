Max Verstappen, kaybetmesinin nedenini açıkladı

Max Verstappen, şampiyonluğu 2 puan farkla kaçırmanın üzücü olduğunu söyledi ve bunu Red Bull'un sezonun ilk yarısında performans olarak geride kalmasına bağladı.



4 yıllık şampiyonluk serisi bozulan Verstappen, "Evet, bence çok güçlü bir yarış geçirdik, bu hafta sonundan çıkarılacak en olumlu şey bu... Ayrıca son birkaç ayda yaptığımız iş inanılmazdı." dedi.



Şampiyonluğu 2 puan farkla kaybeden Hollandalı pilot, "Sonunda sadece iki puanla geride bitirdik, elbette bu biraz üzücü. Ama sezonun ilk yarısı çok iyi değildi. İkinci yarıda ise takım olarak çok iyi iş çıkardık." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



