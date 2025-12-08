Fenerbahçe'de Rodrigo Becao kadro dışı bırakıldı

Fenerbahçe Kulübü'nde İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un ardından bir kadro dışı kararı daha geldi.
Sarı-Lacivertliler, Brezilyalı stoper oyuncusu Rodrigo Becao'nun kadro dışı bırakıldığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;
"Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Rodrigo Becao, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmıştır."
PARMA YOLCUSU
Öte yandan Domenico Tedesco'nun kadroda düşünümediği Rodrigo Becao, devre arasında Fenerbahçe'ye veda ediyor. Oyuncuya İtalya'dan Parma talip oldu. İtalyanların devre arasında teklif yapması bekleniyor.
5 MİLYON EURO
Sambacı için Fenerbahçe 5 milyon euro bonservis bedeli belirlemiş durumda.
FENERBAHÇE'DE 38 MAÇ
Fenerbahçe'de Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Becao, 38 maça çıkarken 2 gol attı ve 1 asist yaptı.
