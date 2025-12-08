İtalya Serie A'nın 14. haftasında Parma, deplasmanda Pisa'ya konuk oldu.Anconetani'de oynanan mücadeleyi Parma, 1-0 kazandı.
Karşılaşmada Parma'ya galibiyeti getiren golü 40. dakikada penaltı noktasında Adrian Benedyczak kaydetti. Pisa'da 90+3. dakikada M'Bala Nzola, direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu sonuçla birlikte Parma, puanını 14'e çıkardı ve 14. sırada konumlandı. Pisa, 10 puanla 18. sırada yer aldı.
Ligde gelecek hafta Parma, Lazio'yu konuk edecek. Pisa, Lecce'ye konuk olacak.
