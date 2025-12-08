08 Aralık
Parma, deplasmanda tek golle galip!

İtalya Serie A'nın 14. haftasında Parma, deplasmanda Pisa'yı 1-0 mağlup etti.

İtalya Serie A'nın 14. haftasında Parma, deplasmanda Pisa'ya konuk oldu.Anconetani'de oynanan mücadeleyi Parma, 1-0 kazandı.

Karşılaşmada Parma'ya galibiyeti getiren golü 40. dakikada penaltı noktasında Adrian Benedyczak kaydetti. Pisa'da 90+3. dakikada M'Bala Nzola, direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla birlikte Parma, puanını 14'e çıkardı ve 14. sırada konumlandı. Pisa, 10 puanla 18. sırada yer aldı.

Ligde gelecek hafta Parma, Lazio'yu konuk edecek. Pisa, Lecce'ye konuk olacak.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 14 16
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
14 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
15 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
