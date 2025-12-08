Beşiktaş, sahasında hasretini bitiremedi!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK'yi konuk etti.



Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşma, 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.





Gaziantep FK, mücadelenin 7. dakikasında Mohamed Bayo'nun golüyle öne geçti. Beşiktaş ise 35. dakikada El Bilal Toure ile eşitliği yakaladı. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik skorla sona erdi.

İkinci yarıda, 66. dakikadabir kez daha sahneye çıkarak takımını öne geçirdi. Ancak 70. dakikada oyuna sonradan giren, skoru tekrar eşitleyen golü kaydetti.

CENGİZ VE JOTA SAKATLIK GEÇİRDİ



Beşiktaş'ta karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Cengiz Ünder ve Jota Silva sakatlıklar geçirerek oyuna devam edemedi.



Cengiz 23. dakikada yerini Milot Rashica'ya bıraktı. Jota Silva yerine ise ikinci yarının başında Tammy Abraham oyuna dahil oldu.



Bu sonucun ardından siyah beyazlılar, son 4 iç saha maçında galibiyet alamadı.



Sergen Yalçın'ın ekibi Beşiktaş, bu sonucun ardından puanını 25'e yükseltti. Gaziantep FK ise puanını 23 yaptı.



Trendyol Süper Lig'in bir sonraki maçında Beşiktaş, Trabzonspor deplasmanına gidecek. Gaziantep FK, Göztepe'yi konuk edecek.







SERGEN YALÇIN'DAN TEK DEĞİŞİKLİK





Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK'yi konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile ligde oynanan son maça göre tek değişiklik yaptı.



Tüpraş Stadı'ndaki mücadele başlangıcında siyah-beyazlı ekip Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Gabriel Paulista, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Vaclav Cerny, Jota Silva ve El Bilal Toure ilk 11'iyle sahaya dizildi.



Beşiktaş'ta yedek kulübesinde ise Mert Günok, Demir Ege Tıknaz, Milot Rashica, Salih Uçan, Tammy Abraham, Kartal Kayra Yılmaz, Taylan Bulut, Tiago Djalo, David Jurasek ve Devrim Şahin yer aldı.



Sergen Yalçın, Süper Lig'in 14. haftasında Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynadığı ve 2-0 kazandığı mücadeleye göre ilk 11'de bir değişikliğe gitti.



Siyah-beyazlı takımın 53 yaşındaki teknik direktörü Sergen Yalçın, sol bekte David Jurasek'in yerine sakatlığını atlatan Rıdvan Yılmaz'a formayı teslim etti.



Tecrübeli teknik adam, El Bilal Toure'yi ise santrfor bölgesinde görevlendirdi.



İLK TEHLİKE BEŞİKTAŞ'TAN



2. dakikada sol kanattan kullanılan kornerde Orkun sağ ayağıyla ortayı yaptı, arka direkte bulunan Ndidi'nin kafa vuruşunun ardından yerden seken top yan ağlarda kaldı.



GAZİANTEP FK ÖNE GEÇTİ



Mücadelenin 7. dakikasında Perez'in pasının ardından savunmada Gökhan'ın ıskaladığı topa hareketlene Bayo sol çaprazdan ceza sahasına girip sol ayağıyla vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlak yakın köşeden ağlara gitti.







BEŞİKTAŞ EŞİTLİĞİ YAKALADI



Dakikalar 35'i gösterirken Ogün'ün geri pasının ardından kaleci Zafer kale sahası ön çizgisinin biraz ilerisinden topu uzaklaştırmak istedi. Bu esnada top, pres yapan Toure'nin vücuduna çarparak ağlarla buluştu.



Mücadelenin ilk yarısı 1-1 sona erdi.







ÖNCE KALECİ ARDINDAN SAVUNMA



Beşiktaş'ın 47. dakikadaki hücumunda Cerny ceza sahası dışı hafif sol çaprazından sol ayağıyla vuruşunu yaptı, kaleci Zafer topu çıkardı. Devamında Rashica ceza sahası içi sağ çaprazından yerden ortaladı, arka direkte bulunan Toure kaleye vurdu, kale sahasında savunma topu uzaklaştırdı.



ÇİZGİDE MÜDAHALE



54. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Maxim ortayı yaptı, kale sahasında Ndidi'den sekerek kaleye doğru yönelen topu çizgi üzerinde Abraham çıkardı. Bu arada hakem Kadir Sağlam, bu esnada Beşiktaş lehine faul tespit ederek düdüğünü çaldı.



GAZİANTEP FK BİR KEZ DAHA ÖNE GEÇTİ



Mücadelenin 66. dakikasında sol iç kulvarda topla buluşan Camara, ceza sahasına pasını gönderdi. Penaltı noktasının biraz gerisinde bulunan Bayo, Emirhan'ı vücut çalımıyla geride bıraktıktan sonra sağ ayağıyla vuruşunu yaptı, yerden giden top kaleci Ersin'in ayaklarının arasından geçerek ağlarla buluştu.



BEŞİKTAŞ ABRAHAM İLE EŞİTLİĞİ YAKALADI



70. dakikada sağ kanattan kullanılan kornerde Cerny sol ayağıyla ortayı yaptı, kale sahası ön çizgisi üzerinde bulunan Abraham'ın kafa vuruşunun ardından top, kaleci Zafer'in sağından tam köşeden ağlara gitti.



GÖKHAN'IN ŞUTU ÜSTTEN AUT



Karşılaşmanın 86. dakikasında ceza sahası dışı sağ çaprazında bulunan Gökhan Sazdağı, Cerny'nin sağ kanattan yerden çevirdiği topa sağ ayağıyla gelişine vurdu, meşin yuvarlak üstten auta gitti.



Tüpraş Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sona erdi.







RIDVAN YILMAZ İLK 11'E GERİ DÖNDÜ



Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan sol bek Rıdvan Yılmaz, ilk 11'deki yerine döndü.



Ligde geçen hafta oynanan Fatih Karagümrük mücadelesinde görev yapamayan 24 yaşındaki sol bekin yerine David Jurasek forma giymişti.



Rıdvan Yılmaz, bir maç aranın ardından Gaziantep FK karşısında sahadaki yerini aldı.



İZİNLİ OLAN FELIX UDUOKHAI, KADRODA YER ALMADI



Beşiktaş'ta izinli olan savunma oyuncusu Felix Uduokhai, Gaziantep FK maçının kadrosunda yer almadı.



Babaannesinin vefatı nedeniyle teknik direktör Sergen Yalçın'dan izin alarak Almanya'ya giden Felix Uduokhai, kırmızı-siyahlı takıma karşı görev yapamadı.



Uduokhai, dünkü antrenmana da katılmamıştı.



ŞEHİT POLİSLERİN AİLELERİ, TÜPRAŞ STADI'NDA AĞIRLANDI



Siyah-beyazlı kulüp, şehit polislerin ailelerini Tüpraş Stadı'nda ağırladı.



Beşiktaş'ta 10 Aralık 2016'da Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş-Bursaspor maçının ardından düzenlenen terör saldırısında şehit olan polislerin aileleri siyah-beyazlı kulübün davetlisi olarak Beşiktaş-Gaziantep FK maçını tribünden takip etti.



Mücadele öncesinde seremoniye iki takım oyuncuları çocuklarla çıkarken saldırıda şehit olanlar ve Beşiktaş'ın eski futbolcusu Faruk Karadoğan için de saygı duruşunda bulunuldu.



RAFA SILVA YİNE YOK



Siyah-beyazlı takımda Portekizli oyuncu Rafa Silva, Gaziantep FK maçında da formasından uzak kaldı.



Beşiktaş'ta son dört günde takımla birlikte çalışan Rafa Silva, mücadelenin geniş kadrosunda yer almadı.



Kariyerine siyah-beyazlı takımla devam edip etmeyeceği merak konusu olan 32 yaşındaki oyuncu, ligde Antalyaspor, Samsunspor ve Fatih Karagümrük maçlarının ardından Gaziantep FK müsabakasında da görev yapmadı.



Portekizli futbolcu, son olarak Fenerbahçe derbisinde forma giymişti.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)





7. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Orta sahanın sağından Perez'in uzun pasında savunmada Gökhan Sazdağı, meşin yuvarlağı kontrol etmek isterken ıskaladı. Seken topu önüne alarak hızla ceza sahasına giren Bayo'nun sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak kaleci Ersin Destanoğlu'nun sağından ağlarla buluştu: 0-1.



21. dakikada Ndidi'nin pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Orkun Kökçü'nün bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.



28. dakikada Orkun Kökçü'nün pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazında topu önüne alan Cerny'nin sert şutunda kaleci Zafer Görgen, meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.



35. dakikada Gökhan Sazdağı'nın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya gelişine voleyle vuran Toure'nin şutunda topu kaleci Zafer Görgen uzanarak çıkardı.



35. dakikada Beşiktaş eşitliği yakaladı. Gaziantep FK, savunmadan çıkarken Ogün Özçiçek'in geri pasında kaleci Zafer Görgen'in kale önünde uzaklaştırmak istediği top, Toure'ye çarparak havalandı ve filelere gitti: 1-1.



45+1. dakikada Beşiktaş net gol pozisyonundan yararlanamadı. Orkun Kökçü'nün ara pasıyla kontratağa çıkan siyah-beyazlılarda Cerny, penaltı noktasının gerisindeki Toure'ye topu çıkardı. Oyuncunun yerden şutunda kaleci Zafer Görgen, uzanarak meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



46. dakikada Beşiktaş etkili geldi. Ceza yayından Cerny'nin yerden şutunda kaleci Zafer Görgen, meşin yuvarlağı uzanarak çeldi. Dönen topu sağ çaprazdan Rashica, altıpas içine çevirdi ancak meşin yuvarlak paralel şekilde arka direğe açıldı. Arka direkte meşin yuvarlağı önünde bulan Toure'nin şutunda savunma topun ağlarla buluşmasını engelledi.



50. dakikada savunma arkasına sarkan Toure'nin ceza sahası sağ çaprazdan şutunda kaleci Zafer Görgen, açıyı daraltarak topu kontrol etti.



66. dakikada Gaziantep FK bir kez daha öne geçti. Sol kanattan Camara'nın pasıyla ceza sahasında Emirhan Topçu'dan vücut çalımıyla sıyrılan Bayo, penaltı noktasının sağından yaptığı vuruşla topu kaleci Ersin Destanoğlu'nun altından ağlara gönderdi: 1-2.



70. dakikada Beşiktaş yeniden beraberliği yakaladı. Sağdan Cerny'nin kullandığı kornerde altıpas çizgisi üzerinde iyi yükselen Abraham, kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 2-2.



74. dakikada uzak mesafeden Ndidi'nin sert şutunda kaleci topu kornere çeldi.



76. dakikada soldan Orkun Kökçü'nün kullandığı kornerde arka direkte rakibine rağmen kafa vuruşunu yapan Paulista'nın şutunda kaleci Zafer Görgen'in son anda dokunduğu top kornere çıktı.



90+2. dakikada Cerny'nin sağ kanattan son çizgiye indikten sonra ön direğe ortasında Abraham'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.





Stat: Tüpraş



Hakemler: Kadir Sağlam, Mehmet Emin Tuğral, Bersan Duran



Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Paulista, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz (Dk. 87 Djalo), Ndidi, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder (Dk. 23 Rashica), Cerny, Jota Silva (Dk. 46 Abraham), Toure



Gaziantep FK: Zafer Görgen, Tayyip Talha Sanuç (Dk. 78 Semih Güler), Abena, Arda Kızıldağ, Perez, Ogün Özçiçek, Camara (Dk. 82 Ndiaye), Rodrigues, Maxim (Dk. 78 Yusuf Kabadayı), Kozlowski, Bayo



Goller: Dk. 7 ve 66 Bayo (Gaziantep FK), Dk. 35 Toure, Dk. 70 Abraham (Beşiktaş)



Sarı kartlar: Dk. 30 Maxim, Dk. 51 Camara, Dk. 68 Arda Kızıldağ, Dk. 80 Yusuf Kabadayı, Dk. 90+5 Ndiaye (Gaziantep FK), Dk. 31 Orkun Kökçü, Dk. 75 Gökhan Sazdağı, Dk. 80 Emirhan Topçu, Dk. 85 Abraham (Beşiktaş)



