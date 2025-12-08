08 Aralık
Beşiktaş-Gaziantep FK
20:00
08 Aralık
Alanyaspor-Antalyaspor
20:00
08 Aralık
Bandırmaspor-Bodrum FK
2-0
08 Aralık
Hatayspor-Sarıyer
0-3
08 Aralık
Arca Çorum FK-Pendikspor
20:00
08 Aralık
Wolves-M. United
23:00
08 Aralık
Osasuna-Levante
23:00
08 Aralık
Pisa-Parma
0-1DA
08 Aralık
Udinese-Genoa
20:00
08 Aralık
Torino-AC Milan
22:45
08 Aralık
V. Guimaraes-Gil Vicente
23:30

Hansi Flick: "Real Madrid maçını izlemedim, uyuyordum"

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, puan farkını "Biz kendimize bakıyoruz" diyerek değerlendirirken, Real Madrid'in Celta Vigo yenilgisi için "İzlemedim, uyuyordum" dedi.

calendar 08 Aralık 2025 17:32
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Hansi Flick: 'Real Madrid maçını izlemedim, uyuyordum'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, La Liga'daki puan durumunda Real Madrid'e karşı elde ettikleri avantajı değerlendirdi.

"REAL MADRID'E DEĞİL KENDİMİZE ODAKLANIYORUZ"

Flick, 4 puanlık farkın sorulması üzerine şu ifadeleri kullandı:



"Biz Real Madrid'e değil, kendimize odaklanıyoruz. Onlar hakkında konuşmak istemiyoruz. Evet, dört puan öndeyiz ama önümüzde uzun bir yol var. Sahada her şeyimizi vermemiz gerekiyor. Şu an en önemli maç Eintracht Frankfurt'a karşı oynayacağımız maç."

"REAL MADRID - CELTA VIGO MAÇINI İZLEMEDİM, UYUYORDUM"

Alman teknik adama Real Madrid'in Celta Vigo'ya 2-0 mağlup olduğu maç sorulduğunda ise Flick şaşırtan bir yanıt verdi:

 "Hayır, izlemedim. Uyuyordum. Sonrasında bana gönderilen mesajlardan sonucu gördüm. Ama ben yalnızca kendi takımıma odaklanıyorum. Gücümü başka şeylere harcamıyorum. Benim için en önemlisi kendi takımım."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 14 16
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
14 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
15 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.