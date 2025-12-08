08 Aralık
Trabzonspor'da son haftaların golcüsü Muçi

Trabzonspor'un sezon başında Beşiktaş'tan kiraladığı Ernest Muçi, son 3 maçta 5 golle bordo-mavililere zirve yarışında önemli katkı sağladı

calendar 08 Aralık 2025 14:10
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'da son haftaların golcüsü Muçi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 34 puanla 2. sırada yer alan Trabzonspor'da son 3 haftada skora en çok Ernest Muçi katkı sağladı.

Trabzonspor'da gol yükünü çeken Paul Onuachu (11 gol) ve Felipe Augusto (6 gol) isimlerinin ardından son haftalarda skora en çok katkı sağlayan oyuncu, Arnavut yıldız Ernest Muçi oldu. Sezon başında Beşiktaş'tan 1 milyon avroya kiralanan Muçi, ligdeki son 3 maçta 5 gol atarak takımına zirve yarışında hayat verdi.

- Son 3 maçta 9 puan


Trabzonspor'da ilk günlerinde eleştirilerin odağında olan ancak teknik direktör Fatih Tekke'nin güveniyle forma şansı bulmaya devam eden Muçi, son haftalarda takımının zirve yarışında puan kaybetmemesini sağladı.

Ligin 13. haftasında Trabzonspor'un RAMS Başakşehir'i 4-3 yendiği karşılaşmanın 62. dakikasında oyuna giren Muçi, 2 gol atarken 101. dakikada takımına galibiyeti getiren isim oldu.

Muçi, ligin 14. haftasında bordo-mavililerin sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 yendiği karşılaşmada da şık bir frikik golüne imza attı.

Son oynanan Göztepe maçında da 2 gol atan Muçi, takımının 2-1 galip gelmesini sağlayan isim oldu.

Trabzonspor, Muçi'nin gol attığı son 3 maçı kazanarak 9 puanı hanesine yazdırdı.

- Türkiye'de en golcü dönemi

Muçi, Trabzonspor formasıyla Süper Lig kariyerindeki en golcü sezonuna ulaştı.

2023-2024 sezonunda devre arasında geldiği Beşiktaş'ta 13 lig maçında 3 gol atan Muçi, geçen sezon 27 maçta 4 gol katkısı sağlarken bu sezon 12 maç sonunda 5 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.

- Beşiktaş maçında gol güvencesi

Ernest Muçi, hafta sonunda Trabzonspor'un sahasında Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmada takımının en büyük gol güvencelerinden biri olacak.

Trabzonspor'da 11 gol ile en golcü oyuncu olan Onuachu'nun kart cezasında Muçi, eski takımına karşı gol arayacak isimlerin başında gelecek. 

 
 
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 14 16
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
14 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
15 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
