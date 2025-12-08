Los Angeles Lakers'ın süperstarı LeBron James, Philadelphia 76ers karşısında gelen büyük galibiyetin ardından hem performansını değerlendirdi hem de bu tür anların kıymetini bilmek gerektiğini söyleyerek, Wells Fargo Center'da son kez oynamış olabileceğine dair dikkat çekici bir ima bıraktı.Son iki maçta düşük performans sergileyen James, bu kez sahneye çıkarak son beş dakikada üst üste 10 sayı attı ve bitime saniyeler kala yaptığı kritik top çalma ile Lakers'ın deplasmandaki 112–108 galibiyetini garantiledi.Maçı 29 sayı, 7 ribaund ve 6 asistle tamamlayan James, yaşadığı heyecanın hâlâ taze olduğunu belirterek şu sözleri kullandı:"Böyle anları o kadar çok yaşadım ki, hiçbir zaman eskimiyor. Ve kariyeriniz bittiğinde geri alamayacağınız tek şey o salon duygusu. Oraya çıkmak, heyecanı, alkışları ya da yuhalamaları hissetmek… Bunların hepsi artık kariyeriniz bittiğinde geri gelemiyor," diyerek atmosferin kendisi için hâlâ özel olduğunu vurguladı.Bu maç, 40 yaşındaki efsanenin sezon içindeki yedinci karşılaşmasıydı. James bu maçlarda ortalama 16.1 sayı, 4.7 ribaund ve 7.6 asist üretiyor. Lakers, 17 galibiyet–6 mağlubiyetlik derecesiyle Batı Konferansı'nda ikinci sırada bulunuyor.