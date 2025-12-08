08 Aralık
Beşiktaş-Gaziantep FK
20:00
08 Aralık
Alanyaspor-Antalyaspor
20:00
08 Aralık
Bandırmaspor-Bodrum FK
14:30
08 Aralık
Hatayspor-Sarıyer
14:30
08 Aralık
Arca Çorum FK-Pendikspor
20:00
08 Aralık
Wolves-M. United
23:00
08 Aralık
Osasuna-Levante
23:00
08 Aralık
Pisa-Parma
17:00
08 Aralık
Udinese-Genoa
20:00
08 Aralık
Torino-AC Milan
22:45
08 Aralık
V. Guimaraes-Gil Vicente
23:30

LeBron, 76ers zaferi sonrası emeklilik imasında bulundu

Los Angeles Lakers'ın süperstarı LeBron James, Philadelphia 76ers karşısında gelen büyük galibiyetin ardından hem performansını değerlendirdi hem de bu tür anların kıymetini bilmek gerektiğini söyleyerek, Wells Fargo Center'da son kez oynamış olabileceğine dair dikkat çekici bir ima bıraktı.

calendar 08 Aralık 2025 12:23
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
LeBron, 76ers zaferi sonrası emeklilik imasında bulundu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Los Angeles Lakers'ın süperstarı LeBron James, Philadelphia 76ers karşısında gelen büyük galibiyetin ardından hem performansını değerlendirdi hem de bu tür anların kıymetini bilmek gerektiğini söyleyerek, Wells Fargo Center'da son kez oynamış olabileceğine dair dikkat çekici bir ima bıraktı.

Son iki maçta düşük performans sergileyen James, bu kez sahneye çıkarak son beş dakikada üst üste 10 sayı attı ve bitime saniyeler kala yaptığı kritik top çalma ile Lakers'ın deplasmandaki 112–108 galibiyetini garantiledi.

Maçı 29 sayı, 7 ribaund ve 6 asistle tamamlayan James, yaşadığı heyecanın hâlâ taze olduğunu belirterek şu sözleri kullandı:


"Böyle anları o kadar çok yaşadım ki, hiçbir zaman eskimiyor. Ve kariyeriniz bittiğinde geri alamayacağınız tek şey o salon duygusu. Oraya çıkmak, heyecanı, alkışları ya da yuhalamaları hissetmek… Bunların hepsi artık kariyeriniz bittiğinde geri gelemiyor," diyerek atmosferin kendisi için hâlâ özel olduğunu vurguladı.

Bu maç, 40 yaşındaki efsanenin sezon içindeki yedinci karşılaşmasıydı. James bu maçlarda ortalama 16.1 sayı, 4.7 ribaund ve 7.6 asist üretiyor. Lakers, 17 galibiyet–6 mağlubiyetlik derecesiyle Batı Konferansı'nda ikinci sırada bulunuyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 14 16
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
14 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
15 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.