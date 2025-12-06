Liverpool, son dakika golüyle yıkıldı!

06 Aralık
Başakşehir-Fenerbahçe
1-1
06 Aralık
Eyüpspor-Kayserispor
1-1
06 Aralık
AVS Futebol SAD-Rio Ave
1-2
06 Aralık
Fortuna Sittard-Ajax
1-3
06 Aralık
Heracles-Telstar
0-059'
06 Aralık
Feyenoord-PEC Zwolle
1-015'
06 Aralık
Cercle Brugge-Standard Liege
1-2
06 Aralık
Union St.Gilloise-Gent
1-1
06 Aralık
St.Truiden-Club Brugge
1-128'
06 Aralık
BW Linz-RB Salzburg
0-2
06 Aralık
Hartberg-LASK
2-2
06 Aralık
Rapid Wien-Ried
1-2
06 Aralık
Santa Clara-Casa Pia AC
1-0
06 Aralık
FC Rostov-Kazan
0-0
06 Aralık
Famalicao-Braga
23:30
06 Aralık
PSG-Rennes
0-011'
06 Aralık
Charlton Athletic-Portsmouth
0-0IPT
06 Aralık
Derby County-Leicester City
0-0
06 Aralık
Watford-Norwich City
0-0
06 Aralık
Blackburn Rovers-Sheffield Wednesday
1-0IPT
06 Aralık
Bristol City-Millwall
0-1
06 Aralık
Ipswich Town-Coventry City
3-0
06 Aralık
Preston North End-Wrexham
1-1
06 Aralık
QPR-West Bromwich
3-1
06 Aralık
Sheffield United-Stoke City
4-0
06 Aralık
Southampton-Birmingham City
3-1
06 Aralık
SC Heerenveen-PSV Eindhoven
0-2
06 Aralık
Toulouse-Strasbourg
1-0
06 Aralık
Konyaspor-Rizespor
1-1
06 Aralık
Bournemouth-Chelsea
0-0
06 Aralık
Serik Belediyespor-Keçiörengücü
1-3
06 Aralık
Ümraniye-Amed Sportif
3-4
06 Aralık
Esenler Erokspor-Sakaryaspor
4-1
06 Aralık
Augsburg-Leverkusen
2-0
06 Aralık
FC Köln-St. Pauli
1-1
06 Aralık
FC Heidenheim-Freiburg
2-1
06 Aralık
VfB Stuttgart-Bayern Munih
0-5
06 Aralık
Wolfsburg-Union Berlin
3-1
06 Aralık
RB Leipzig-E. Frankfurt
6-0
06 Aralık
Aston Villa-Arsenal
2-1
06 Aralık
Everton-N. Forest
3-0
06 Aralık
Nantes-Lens
1-2
06 Aralık
M.City-Sunderland
3-0
06 Aralık
Newcastle-Burnley
2-1
06 Aralık
Tottenham-Brentford
2-0
06 Aralık
Leeds United-Liverpool
3-3
06 Aralık
Villarreal-Getafe
0-0
06 Aralık
Alaves-Real Sociedad
1-0
06 Aralık
Real Betis-Barcelona
3-5
06 Aralık
Athletic Bilbao-Atletico Madrid
0-015'
06 Aralık
Sassuolo-Fiorentina
3-1
06 Aralık
Inter-Como
4-0
06 Aralık
Verona-Atalanta
1-030'
06 Aralık
Swansea City-Oxford United
2-0

Liverpool, son dakika golüyle yıkıldı!

İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında Leeds United ile Liverpool 3-3 berabere kaldı.

Liverpool, son dakika golüyle yıkıldı!
İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında Leeds United, Liverpool'u ağırladı.

Elland Road'ta oynanan nefes kesici mücadele 3-3 eşitlikle sona erdi.

Liverpool'un gollerini 48 ve 50. dakikalarda Hugo Ekitike ve 80'de Dominik Szoboszlai kaydetti. Leeds United'ın gollerini ise 73. dakikada Calvert Lewin, 75. dakikada Anton Stach ve 90+6. dakikada Ao Tanaka kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Liverpool, Premier Lig'de puanını 23 yaptı. Leeds United'ın puanı ise 15 oldu.

Liverpool, ligin 16. haftasında Brighton'ı konuk edecek. Leeds United ise Brentford deplasmanına gidecek.

1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 15 3 4 8 10 18 13
16 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
