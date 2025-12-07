Ueda 4 gol attı, Feyenoord farklı kazandı!

Hollanda Eredivisie'nin 15. haftasında Feyenoord, Zwolle'yi konuk etti.
De Kuip Stadion'da oynanan mücadeleyi Feyenoord 6-1 kazandı.
Feyenoord'a galibiyeti getiren golleri; 11, 20, 42 ve 55. dakikalarda Ayase Ueda(4), 37. dakikada Quentin Timber (P) ve 84'te Casper Tengstedt kaydetti. Zwolle'nin tek golünü 90+5'te Shola Shoretire attı.
Bu sonuçla birlikte Feyenoord, ligdeki puanını 34'e çıkarırken Zwolle ise 16 puanda kaldı.
Feyenoord, ligin gelecek haftasında Ajax deplasmanına gidecek. Fortuna Sittard ise Zwolle'ye konuk olacak.
De Kuip Stadion'da oynanan mücadeleyi Feyenoord 6-1 kazandı.
Feyenoord'a galibiyeti getiren golleri; 11, 20, 42 ve 55. dakikalarda Ayase Ueda(4), 37. dakikada Quentin Timber (P) ve 84'te Casper Tengstedt kaydetti. Zwolle'nin tek golünü 90+5'te Shola Shoretire attı.
Bu sonuçla birlikte Feyenoord, ligdeki puanını 34'e çıkarırken Zwolle ise 16 puanda kaldı.
Feyenoord, ligin gelecek haftasında Ajax deplasmanına gidecek. Fortuna Sittard ise Zwolle'ye konuk olacak.