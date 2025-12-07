Stoilov'dan transfer için açıklama!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, karşılaşmada net fırsatlar yakaladıklarını ancak yararlanamadıklarını söyledi.Stoilov, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmanın ilk yarısında daha taktiksel bir oyun oynadıklarını ve rakiplerine fırsat vermediklerini vurguladı.Karşılaşma öncesinde futbolcularını uyardığını aktaran Stoilov,diye konuştu.Stoilov, sonuna kadar mücadeleyi sürdürdüklerini ancak istedikleri sonucu alamadıklarını dile getirdi.Takıma kaç oyuncu transfer etmeyi planladıklarına ilişkin soruya Stoilov,sözlerine ekledi.