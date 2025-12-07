07 Aralık
Gençlerbirliği-Karagümrük
3-0
07 Aralık
Espanyol-Rayo Vallecano
1-0
07 Aralık
Lorient-Lyon
1-055'
07 Aralık
Le Havre-Paris FC
0-0
07 Aralık
Auxerre-Metz
3-1
07 Aralık
Nice-Angers
0-1
07 Aralık
SSC Napoli-Juventus
1-057'
07 Aralık
Lazio-Bologna
1-1
07 Aralık
Cagliari-Roma
1-0
07 Aralık
Cremonese-Lecce
2-0
07 Aralık
Real Madrid-Celta Vigo
0-0DA
07 Aralık
Valencia-Sevilla
1-1
07 Aralık
Kocaelispor-Kasımpaşa
0-0
07 Aralık
Elche-Girona
3-0
07 Aralık
Fulham-C.Palace
1-2
07 Aralık
Brighton-West Ham United
1-1
07 Aralık
B. Dortmund-Hoffenheim
2-0
07 Aralık
Hamburger SV-Werder Bremen
3-2
07 Aralık
İstanbulspor-Sivasspor
2-1
07 Aralık
Manisa FK-Vanspor FK
2-1
07 Aralık
Iğdır FK-A.Demirspor
4-1
07 Aralık
Boluspor-Erzurumspor
2-0
07 Aralık
Göztepe-Trabzonspor
1-2
07 Aralık
FC Utrecht-FC Twente
1-1

Stoilov'dan transfer için açıklama!

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Trabzonspor yenilgisi sonrası açıklamalarda bulundu.

calendar 07 Aralık 2025 23:55
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Stoilov'dan transfer için açıklama!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, karşılaşmada net fırsatlar yakaladıklarını ancak yararlanamadıklarını söyledi.

Stoilov, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmanın ilk yarısında daha taktiksel bir oyun oynadıklarını ve rakiplerine fırsat vermediklerini vurguladı.

Karşılaşma öncesinde futbolcularını uyardığını aktaran Stoilov, "Hatta son dakika kaleciden dönen bir top var. Orada 3 metreden Bokele'nin kaçırdığı bir gol var. Burada golü bulabilirdik. İkinci yarıdaysa ben maçtan önce de belirtmiştim. Yapılan hatalarda hemen rakibin cezalandırma potansiyeli olduğunu ve gerçekten böyle oldu. 2-0'dan sonra çok fazla fırsat yakaladık ve gol bulmaya çalıştık. Çok da güzel bir gol bulduk ama bunun dışında 5-6 tane çok net fırsattan maalesef yararlanamadık. Burada o sonuçlandırmalardaki sıkıntılarımız maalesef devam ediyor. Trabzonspor gibi bir takıma karşı hata yapmamanız gerekiyor ve bulduğunuz fırsatları kesinlikle değerlendirmelisiniz. Fakat bunda maalesef başarılı olamadık." diye konuştu.


Stoilov, sonuna kadar mücadeleyi sürdürdüklerini ancak istedikleri sonucu alamadıklarını dile getirdi.

Takıma kaç oyuncu transfer etmeyi planladıklarına ilişkin soruya Stoilov, "hücum hattına en az 3 yaratıcı, fark yaratacak oyuncu eklemeleri gerektiğini" sözlerine ekledi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 14 16
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
14 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
15 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
