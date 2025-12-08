08 Aralık
Beşiktaş-Gaziantep FK
20:00
08 Aralık
Alanyaspor-Antalyaspor
20:00
08 Aralık
Bandırmaspor-Bodrum FK
2-067'
08 Aralık
Hatayspor-Sarıyer
0-370'
08 Aralık
Arca Çorum FK-Pendikspor
20:00
08 Aralık
Wolves-M. United
23:00
08 Aralık
Osasuna-Levante
23:00
08 Aralık
Pisa-Parma
17:00
08 Aralık
Udinese-Genoa
20:00
08 Aralık
Torino-AC Milan
22:45
08 Aralık
V. Guimaraes-Gil Vicente
23:30

Gençlerbirliği, bu sezonki galibiyetlerinin tamamını İstanbul takımlarına karşı aldı

Gençlerbirliği bu sezon topladığı 14 puanın 12'sini İstanbul takımlarına karşı aldığı galibiyetlerle elde etti.

calendar 08 Aralık 2025 14:54
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Gençlerbirliği, bu sezonki galibiyetlerinin tamamını İstanbul takımlarına karşı aldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Gençlerbirliği, bu sezon Trendyol Süper Lig'de elde ettiği 4 galibiyetin tamamını İstanbul takımlarına karşı aldı.

Ligin 15. haftasında sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-0 yenen kırmızı-siyahlılar, 6. haftada ikas Eyüpspor'u 1-0, 9. haftada Beşiktaş'ı 2-1 ve 12. haftada RAMS Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.

Başkent ekibi, İstanbul temsilcileriyle oynadığı diğer maçlarda ise Fenerbahçe'ye 3-1, Galatasaray'a ise 3-2 yenildi.


Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından istifa ettiğini açıklayan teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde Gençlerbirliği, 3 mağlubiyet ve 2 galibiyet yaşadı.

Kırmızı-siyahlı ekip, ligde 15 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 9 yenilgi sonunda 14 puan toplarken, bu puanların 12'sini İstanbul takımları karşısında elde etti.

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 16. haftasında bir diğer İstanbul temsilcisi Kasımpaşa ile 12 Aralık Cuma günü deplasmanda karşılaşacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 14 16
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
14 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
15 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.