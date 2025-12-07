Espanyol'dan sahasında kritik galibiyet!

İspanya La Liga'nın 15. haftasında Espanyol, Rayo Vallecano'yu ağırladı.
RCDE Stadium'da oynanan maçı Espanyol 1-0 kazandı.
Espanyol'a galibiyeti getiren golü 39. dakikada penaltıdan Roberto Fernandez attı.
Rayo Vallecano, 64. dakikada Unai Lopez'in gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı.
Bu sonuçla birlikte Espanyol ligdeki puanını 27^ye çıkarırken Rayo Vallecano ise 17 puanda kaldı.
La Liga'nın 16. haftasında Espanyol deplasmanda Getaf ile karşılaşacak. Vallecano ise evinde Real Betis'i ağırlayacak.
