Karşıyaka telafi edecek

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Süper Lig'deki birçok stattan coşkulu olan atmosferde Türk futbolunun iki köklü kulübünü karşı karşıya getiren maçta Eskişehirspor'a deplasmanda 3-0 yenilerek zirve yarışında ilk mağlubiyetini alan Karşıyaka, şampiyonluk yolunda pes etmeyecek. Eskişehir deplasmanına kadar oynadığı 11 maçta bileği hiç bükülmeyerek sadece 5 gol yiyen Karşıyaka, sezonun ilk yenilgisini alırken kalesinde 3 gol birden gördü.Formda ve eksiksiz rakibi önünde 8 eksikli altyapı takviyeli kadrosuyla maça çok iyi başlayıp üst üste net pozisyonlarda kaleci Bora'yı geçemeyen Karşıyaka ardından ilk yarıda 3 şok golle mağlup oldu. Eskişehirspor bu skorla art arda 5'inci galibiyetini alıp 26 puanla Karşıyaka'nın ensesine yapışırken, 27 puanla ikinci sırada kalan İzmir temsilcisi lider Kütahyaspor'la arasındaki farkın 4'e çıkmasına engel olamadı.Rakibi önünde futbolda bahis soruşturması sonrası hak mahrumiyeti cezası alan toplam 8 ilk 11 oyuncusundan yararlanamayan Kaf-Kaf, soruşturmadan etkilenmeyen Eskişehir'e takıldı. Ligde bu sezon değişen statüyle transfer yasağını aldığı profesyonel isimleri amatöre döndürerek aşan Eskişehirspor, liglerden birçok kulübü bahis soruşturması vururken neredeyse hiç etkilenmedi. Futbol Federasyonu, amatör lisanslı futbolcuları bahis soruşturmasında PFDK'ya sevketmedi. Eskişehirspor'un kadrodaki yalnız 2 profesyonel oyuncusu bahisten ceza aldı.Kırmızı-siyahlıların gollerini de bu sezona kadar yıllardır profesyonel olarak forma giyip amatöre dönen Akın Akman, Kaan Baysal ve Deniz Keskin attı.Türk futbolunun iki tarihi kulübü Eskişehirspor ve Karşıyaka, Fethi Heper Stadı'ndaki tribün şovlarıyla gündem oldu. Toplam 32 bin 500 kapasiteli, tıklım tıklım dolu statta kendilerine ayrılan 1600 kişilik deplasman tribünü dolduran Karşıyaka taraftarları 90 dakika boyunca takımlarına müthiş destek verdi. Karşıyakalılar tezüharatlarıyla futbolculara deplasmanda olduklarını hissettirmedi.Karşıyaka Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, Eskişehirspor deplasmanı sonrası üstü kapalı olarak bahis soruşturmasındaki adaletsizliğe değinirken,' dedi. Basatemür,dedi.diyen tecrübeli teknik adam,ifadelerini kullandı.Karşıyaka devreyi üst üstü oynayacağı Bornova 1877, Söke 1970 SK (D) ve Tire 2021 FK maçlarıyla tamamlayacak.