Şakir Paşa Ailesi Dizisi Kaldırıldı mı, Final Mi Yaptı?

RTÜK, Now TV'de yayınlanan "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisinin yeni bölümlerinin çekiminin ve dizinin eski bölümlerinin yayınlanmasının yasaklandığını açıkladı



DİZİNİN YAYIN HAYATI NEDEN TEHLİKEYE GİRDİ?



"Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar", Osmanlı'nın önde gelen ailelerinden Şakir Paşa'nın ve onun soyundan gelen ünlü isimlerin entrika dolu hikayesini konu alıyor. Halikarnas Balıkçısı olarak bilinen Cevat Şakir Kabaağaçlı, modern resmin öncülerinden Fahrelnisa Zeid gibi tarihi figürlerin hayatlarından kesitler sunan dizi, 1912 yılında geçen olaylarla izleyiciyi geçmişe götürüyor. Ancak bu etkileyici anlatım, aile fertlerinin tepkisiyle karşılaştı. Şakir Paşa'nın torunları, dizinin senaryosunun gerçeğe aykırı olduğunu ve ailelerinin itibarına zarar verdiğini iddia ederek mahkemeye başvurdu. İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi, bu şikayet üzerine dizinin yayınına durdurma kararı getirdi.



MAHKEME KARARI VE RTÜK'ÜN ROLÜ



Dizinin yayından kaldırılma süreci, sadece aile bireylerinin tepkisiyle sınırlı kalmadı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), dizideki bazı sahnelerin "toplumun milli ve manevi değerlerine aykırı" olduğunu savunarak daha önce üç kez yayın durdurma cezası vermişti. Özellikle Şakir Paşa ile gelini arasında geçen ilişki gibi tartışmalı unsurlar, RTÜK'ün dikkatini çekti ve kurum, NOW TV'ye idari para cezası da kesti. Mahkeme ise 21 Şubat 2025'te aldığı kararla, dizinin mevcut bölümlerinin yayınına son verilmesini ve yeni bölümlerin çekimlerinin durdurulmasını hükmetti. Bu kararın ardından dizinin YouTube'daki tüm içerikleri silindi, NOW TV'nin resmi sitesinden ve yayın akışından da kaldırıldı.



AİLE ÜYELERİNDEN SERT AÇIKLAMA



Şakir Paşa'nın torunları, dava sürecinde yaptıkları açıklamada, "Büyükdedemiz Şakir Paşa ve dedemiz Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın itibarına ağır bir saldırı niteliğinde olan bu dizi, senaryo adı altında gerçeğe aykırı bir şekilde ailemize zarar vermektedir," ifadelerine yer verdi. Joanne Aliye Noonan Kutup, Diana Deniz Noonan ve Ömer Derya Kabaağaçlı gibi isimlerin öncülük ettiği bu hukuki mücadele, dizinin ekran macerasını sona erdirdi. Aile, dizinin yapım sürecinde kendilerinden izin alınmadığını ve özel hayatlarının ihlal edildiğini de vurguladı.



YAPIM ŞİRKETİ İTİRAZ HAZIRLIĞINDA



Dizinin yapımcısı Medyapım, mahkeme kararına karşı sessiz kalmadı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, şirket, 24 Şubat 2025 Pazartesi günü avukatlarıyla birlikte karara itiraz etmek için hukuki girişimlerde bulunacak. Ancak şu an için dizinin geleceği belirsizliğini koruyor. Medyapım'dan henüz resmi bir açıklama gelmezken, izleyiciler yeni bölümlerin yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor.



DİZİDE NELER OLMUŞTU?



"Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar", yayınlandığı kısa süre içinde büyük ses getirmişti. Vahide Perçin, Fırat Tanış, Meryem Uzerli ve Cem Yiğit Üzümoğlu gibi yıldız isimlerin yer aldığı dizi, görkemli dekorları ve dönem atmosferiyle de övgü topladı. Ancak dizinin çekim platosunda Aralık 2024'te çıkan yangın, setteki köşkün tamamen yanmasına neden olmuş ve çekimlere ara verilmişti. Sabotaj ihtimalinin de araştırıldığı bu olay, dizinin talihsizliklerinden biri olarak kayıtlara geçti.



ŞAKİR PAŞA AİLESİ DİZİSİ FİNAL Mİ YAPTI?



Şu anki bilgiler ışığında, dizi resmi olarak final yapmış değil; ancak mahkeme kararı nedeniyle yayını durdurulmuş durumda. Eğer yapım şirketinin itirazı kabul edilmezse, "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" ekranlara veda edebilir. Dizinin hayranları, sosyal medyada tepkilerini dile getirirken, bazıları kararı "sanat özgürlüğüne darbe" olarak nitelendiriyor.



SONUÇ: DİZİ ŞİMDİLİK EKRANLARDAN UZAK



"Şakir Paşa Ailesi dizisi kaldırıldı mı?" sorusuna şu an için "Evet, geçici olarak yayından kaldırıldı" yanıtı verilebilir. Mahkeme süreci ve yapım şirketinin atacağı adımlar, dizinin geleceğini belirleyecek. İzleyiciler ise bu belirsizlik içinde gelişmeleri takip etmeye devam ediyor. Sizce dizi tekrar ekrana dönebilecek mi? Yorumlarınızı bekliyoruz!

