30 Aralık
Burnley-Newcastle
22:30
30 Aralık
Chelsea-Bournemouth
22:30
30 Aralık
N. Forest-Everton
22:30
30 Aralık
West Ham United-Brighton
22:30
30 Aralık
Arsenal-Aston Villa
23:15
30 Aralık
M. United-Wolves
23:15
30 Aralık
Uganda-Nijerya
19:00
30 Aralık
Tanzanya-Tunus
19:00
30 Aralık
Benin-Senegal
22:00
30 Aralık
Bostvana-Kongo D. Cumhuriyeti
22:00

Fred'den Brezilya basınına transfer cevabı!

Fenerbahçe'nin 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Fred, lige verilen arada gittiği ülkesi Brezilya'da yöneltilen transfer sorusuna flaş bir cevap verdi.

30 Aralık 2025 10:43
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fred'den Brezilya basınına transfer cevabı!
Fenerbahçe ile Haziran 2027'ye dek sözleşmesi bulunan Fred, Brezilya basınına transfer açıklamasına bulundu.

Süper Lig'de devre arasına girilmesiyle birlikte Fred, Brezilyalı'nın Belo Horizonte şehrinde ailesiyle birlikte tatil yapıyor. Brezilya basını tecrübeli oyuncu eşi ile birlikte Lagoa da Pampulha gölü kenarında koşarken görüntüledi.

ATLETICO MINEIRO, FRED'İ İSTİYOR



Atletico Mineiro, Fred'in transferini sonuçlandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Brezilya kulübünün CEO'su Paulo Bracks, Haziran ayında verdiği röportajda oyuncuya olan ilgisini açıkça dile getirmişti.

TRANSFER SORUSUNA CEVAP

Öte yandan Brezilya basını koşu yaptığı esnada No Ataque muhabiri tarafından "Atletico Mineiro'ya dönecek misin?" sorusuna Fenerbahçeli futbolcu Fred'in gülümseyerek "Göreceğiz" cevabını verdiğini yazdı.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
