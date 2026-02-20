20 Şubat
İşte Süper Lig'de 23. hafta hakemleri

Süper Lig'de 23. haftada görev yapacak hakemler açıklandı.

Trendyol Süper Lig'de 23. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligde 23. hafta maçlarında görev alacak hakemler şöyle:

Bugün (20 Şubat Cuma):

20.00 Çaykur Rizespor-Kocaelispor: Mehmet Türkmen

Yarın (21 Şubat Cumartesi):

13.30 ikas Eyüpspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği: Ömer Faruk Turtay

16.00 Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir: Kadir Sağlam

20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray: Atilla Karaoğlan

22 Şubat Pazar:

13.30 Zecorner Kayserispor-Hesap.com Antalyaspor: Halil Umut Meler

16.00 Gaziantep FK-Trabzonspor: Çağdaş Altay

20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Samsunspor: Oğuzhan Çakır

20.00 Beşiktaş-Göztepe: Ozan Ergün

23 Şubat Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa: Yasin Kol





TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
