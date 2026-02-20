20 Şubat
Rizespor-Kocaelispor
20:00
20 Şubat
Mainz 05-Hamburger SV
22:30
20 Şubat
Athletic Bilbao-Elche
23:00
20 Şubat
Sassuolo-Verona
22:45
20 Şubat
Brest-Marsilya
22:45
20 Şubat
Fortuna Sittard-Excelsior
22:00
20 Şubat
Bochum-Nürnberg
20:30
20 Şubat
Greuther Fürth-Arminia Bielefeld
20:30

Bodrum FK'da seri Van'da bitti

Trendyol 1'inci Lig'de son 4 maçını kazanıp Süper Lig yarışına dahil olan Bodrum Futbol Kulübü'nün serisi Vanspor FK deplasmanında son buldu.

calendar 20 Şubat 2026 12:21
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Bodrum FK'da seri Van'da bitti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol 1'inci Lig'de son 4 maçını kazanıp Süper Lig yarışına dahil olan Bodrum Futbol Kulübü'nün serisi Vanspor FK deplasmanında son buldu.

Play-Off'u hedefleyen rakibi karşısında maçı 3-1 kaybeden yeşil-beyazlılar ilk yarıyı 21'inci dakikada genç stoperi İsmail Tarım'ın golüyle 1-0 önde tamamladı. Ancak ikinci yarıda kalesini savunamayan Bodrum FK devrenin ilk 10 dakikasında 2 gol birden yedi, 65'inci dakikada 3-1 geriye düştü. Ardından maçı çeviremeyen Ege temsilcisi haftalar sonra sahadan puansız ayrılarak yarışta yara aldı.

Bu mağlubiyetle 45 puanla 4'üncü sırada kalan Bodrum FK'nın teknik sorumlusu Sefer Yılmaz zorlu iklim şartları nedeniyle maça 1 gün geç çıktıklarını belirtti. İlk yarıyı önde tamamlamalarına rağmen skoru koruyamadıklarını belirten Yılmaz, "Bu yenilgiyi telafi edeceğiz. Üzgünüz, puan ya da puanlar almak isterdik ancak ümidimizi kaybetmeyeceğiz" dedi.

Bodrum FK; lider Erzurumspor FK'nın 9, 2'nci sıradaki Esenler Erokspor'un ise 8 puan gerisinde yer aldı. Yeşil-beyazlılar pazar günü evinde Ege derbisinde Manisa FK ile karşı karşıya gelecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.