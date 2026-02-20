Carlo Ancelotti'den Gabriel Sara'ya takip

Galatasaray forması giyen Gabriel Sara, son dönemdeki yüksek performansının ödülünü milli takım daveti ile alabilir.
Galatasaray - Juventus maçını izleyen Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Gabriel Sara'ya tam not verdi.
Brezilya Milli Takımı'nın yetkilileri, Juventus ile İtalya'da oynanacak rövanş maçında da Sara'yı yakından takip edecek.
Galatasaray forması altında bu sezon 32 maçta süre bulan Gabriel SAra, 6 gol attı ve 3 asist yaptı.
