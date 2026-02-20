20 Şubat
Basketbol: Haftanın programı

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 21, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'ne ise 25. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 21, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'ne ise 25. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:

- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi

20 Şubat Cuma:

15.00 BOTAŞ-OGm Ormanspor (Ankara)

16.00 Çimsa ÇBK Mersin-Fenerbahçe Opet (Servet Tazegül)

22 Şubat Pazar:

14.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring-Dardanel Çanakkale Belediyespor (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)

16.00 Nesibe Aydın-Emlak Konut (TOBB ETÜ)

 

- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

20 Şubat Cuma:

17.00 MKE Ankaragücü Basketbol-Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler (TOBB ETÜ)

21 Şubat Cumartesi:

14.45 Göztepe-iLab Basketbol (Altındağ Atatürk)

16.30 Çayırova Belediyesi-Fenerbahçe Koleji RAMS (Çayırova)

18.15 Finalspor-Darüşşafaka Lassa (TOFAŞ)

22 Şubat Pazar:

13.00 Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol-OGM Ormanspor (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)

14.45 Konya Büyükşehir Belediyespor-Kipaş İstiklalspor (Selçuklu Belediyesi)

16.30 Pizzabulls Cedi Osman Basketbol-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor (Gazanfer Bilge)

23 Şubat Pazartesi:

17.00 Cemefe Gold Haremspor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Beylikdüzü)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
