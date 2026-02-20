20 Şubat
Rizespor-Kocaelispor
20:00
20 Şubat
Mainz 05-Hamburger SV
22:30
20 Şubat
Athletic Bilbao-Elche
23:00
20 Şubat
Sassuolo-Verona
22:45
20 Şubat
Brest-Marsilya
22:45
20 Şubat
Fortuna Sittard-Excelsior
22:00
20 Şubat
Bochum-Nürnberg
20:30
20 Şubat
Greuther Fürth-Arminia Bielefeld
20:30

Okan Buruk için sözleşme yanıtı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Okan Buruk ile ilgili gelen sözleşme sorusuna cevap verdi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk töreninde açıklamalarda bulundu.

Başkan Özbek, teknik direktörleri Okan Buruk'un sözleşmesi ile ilgili gelen soruya cevap verdi.

Dursun Özbek, Okan Buruk'un sözleşmesinde yer alan opsiyonun hatırlatılması ve bu opsiyondan önce başarılı teknik adam ile yeni sözleşme planları olup olmadığına yönelik, "Okan Buruk'un sözleşmesini uzatmayı düşünüyor musunuz?" sorunun ardından, "Bu bir idari karar ve idari karar alınacağı dönemler bellidir. O dönem geldiğinde bunları dikkate alacağız." yanıtını verdi.

Okan Buruk'un, Galatasaray ile mevcut sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
