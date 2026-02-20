Okan Buruk için sözleşme yanıtı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk töreninde açıklamalarda bulundu.
Başkan Özbek, teknik direktörleri Okan Buruk'un sözleşmesi ile ilgili gelen soruya cevap verdi.
Dursun Özbek, Okan Buruk'un sözleşmesinde yer alan opsiyonun hatırlatılması ve bu opsiyondan önce başarılı teknik adam ile yeni sözleşme planları olup olmadığına yönelik, "Okan Buruk'un sözleşmesini uzatmayı düşünüyor musunuz?" sorunun ardından, "Bu bir idari karar ve idari karar alınacağı dönemler bellidir. O dönem geldiğinde bunları dikkate alacağız." yanıtını verdi.
Okan Buruk'un, Galatasaray ile mevcut sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
