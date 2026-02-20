20 Şubat
Galatasaray'da Noa Lang fırtınası!

Galatasaray'ın ara transfer dönemi takviyelerinden biri olan Noa Lang, sarı-kırmızılıların hücum gücüne büyük katkı sağladı.

20 Şubat 2026 10:11 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2026 10:37
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Noa Lang fırtınası!
Galatasaray'da yeni moda Noa Lang… Ara transfer döneminde Napoli'den 2 milyon Euro kiralama bedeliyle alınan Hollandalı futbolcu kısa sürede kalitesini kanıtladı, ilk 11'in değişmez ismi oldu.

Tabii bu yükselişteki en büyük etken teknik direktör Okan Buruk. İtalyan ekibinin hocası Antonio Conte'nin neredeyse yüzüne bakmadığı yıldız futbolcu tıpkı Mauro Icardi ve Victor Osimhen gibi Okan Buruk'la yeniden doğdu. Napoli'de 29 maçın 9'unda ilk 11'de şans bulup 978 dakika sahada kalan Lang 1 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti.

OKAN BURUK'A ÖVGÜ

Hollandalı kanat, sarı-kırmızılı formayla 4 maçın hepsinde ilk tercih oldu, 296 dakikada 2 gol atıp, 1 de asist yaptı. Juventus ağlarını 2 kez havalandırıp, tarihi galibiyetin mimarlarından olan Lang karşılaşma sonrası Conte ile ilgili soruya, "Bu maçı izleyip izlemediğiyle ilgilenmiyorum. Burada aramın çok iyi olduğu üst düzey bir hocam var." cevabını verdi.

HÜCUM GÜCÜNE ETKİ

Lang, Galatasaray'IN hücum gücüne de müthiş bir etki yaptı. Sarı-kırmızılılar onun ilk 11'de oynadığı Kayseri (4- 0), Rize (0-3), Eyüp (5-1) ve Juventus (5-2) maçlarında toplam 17 gol attı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
