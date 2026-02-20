20 Şubat
Rizespor-Kocaelispor
20:00
Mainz 05-Hamburger SV
22:30
Athletic Bilbao-Elche
23:00
Sassuolo-Verona
22:45
Brest-Marsilya
22:45
Fortuna Sittard-Excelsior
22:00
Bochum-Nürnberg
20:30
Greuther Fürth-Arminia Bielefeld
20:30

Levent Şahin, Gençlerbirliği'nin başında ilk maçına çıkacak

Natura Dünyası Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 21 Şubat Cumartesi günü deplasmanda ikas Eyüpspor ile karşılaşacak.

calendar 20 Şubat 2026 10:04 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2026 10:05
Haber: AA
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 13.30'da başlayacak.

Geçen hafta sahasında Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalan başkent ekibinde teknik direktör Metin Diyadin ile yollar ayrıldı. Kırmızı-siyahlılarda 16 Şubat itibarıyla göreve Levent Şahin getirildi.

Natura Dünyası Gençlerbirliği, yeni teknik direktörü Levent Şahin yönetiminde ilk sınavını ikas Eyüpspor deplasmanında verecek.

İki takım 4 Şubat'ta Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. haftasında karşılaştı ve maç 2-2 berabere sonuçlandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
