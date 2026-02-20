19 Şubat
Zeki Yavru: "Taşın altına vücudumuzu koyduk"

Samsunsporlu futbolcu Zeki Yavru, deplasmanda alınan 1-0'lık Shkendija galibiyetini ardından açıklamalarda bulundu.

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Kuzey Makedonya'nın Shkendija takımını 1-0 yendi.

Samsunsporlu futbolcu Zeki Yavru, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

"FUTBOLUN HİÇ ŞAKASI YOK"

Mücadeleyi değerlendiren Yavru, "Her zaman biraz zayıf görünen rakiplerle oynamak zordur. Erkenden golü bulsaydık daha farklı kazanabilirdik. Evimize avantajlı dönmek önemliydi. Turu geçmek istiyoruz. Futbolun hiç şakası yok. En iyi şekilde konsantre olup inşallah turu geçen biz oluruz." dedi.

"KISA SÜREDE HOCAMIZIN İSTEDİKLERİ OLDU"

Hoca değişikliği hakkında da konuşan sağ bek oyuncusu, "Uzun süredir Thomas Reis ile çalıştık, başarılı günlerimiz oldu. Ona çok teşekkür ederiz. Yeni hocamız geldi, 2-3 gün çalıştık. Kısa sürede bizden istedikleri oldu. Biz de sahada uygulamaya çalıştık. Önemli olan avantajlı skordu, elde ettiğimiz için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

"TAŞIN ALTINA VÜCUDUMUZU KOYDUK"

34 yaşındaki futbolcu son olarak, "Son dönemdeki durumumuz... Avrupa'da oynayan Anadolu takımları ligde zorlanmıştır. Biz de zorlandık. Biz taşın altına elimizi değil, tüm vücudumuzu koyduk. Mücadeleden kaçmadık. Her zaman sorumluluk aldık. Yeri geliyor eleştiriliyor yeri geliyor göklere çıkarılıyorsunuz. Beni karşılıksız seven Samsunspor taraftarına teşekkür ediyorum. Kötü gidişatı inşallah bu galibiyetle sonlandırmış oluruz." sözlerini sarf etti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
