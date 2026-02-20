20 Şubat
Rizespor-Kocaelispor
2-089'
20 Şubat
Mainz 05-Hamburger SV
22:30
20 Şubat
Athletic Bilbao-Elche
23:00
20 Şubat
Sassuolo-Verona
22:45
20 Şubat
Brest-Marsilya
22:45
20 Şubat
Fortuna Sittard-Excelsior
22:00
20 Şubat
Bochum-Nürnberg
0-157'
20 Şubat
Greuther Fürth-Arminia Bielefeld
2-160'

Sertaç Şanlı: '' Taraftarımıza armağan olsun''

Beşiktaş GAİN forması giyen milli basketbolcu Sertaç Şanlı, Anadolu Efes galibiyeti sonrasında açıklamalarda bulundu.

calendar 20 Şubat 2026 20:58 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2026 21:00
Sertaç Şanlı: '' Taraftarımıza armağan olsun''
Beşiktaş GAİN'in milli oyuncusu Sertaç Şanlı, galibiyeti siyah-beyazlı taraftarlara armağan ederken, kazanmaları gereken bir finalin olduğunu vurguladı.

''TARAFTARA ARMAĞAN EDİYORUM AMA...''

Kupada üst üste ikinci kez finale çıkmalarının çok güzel bir duygu olduğunu dile getiren 34 yaşındaki pivot, "Takıma biraz geç katıldım ama bu formayla tekrar final oynamak güzel bir duygu. Adaptasyon sürecim ve form tutmam biraz uzun sürdü. Dusan ve takım arkadaşlarım durumumu anlıyor. Bana çok yardımcı oluyorlar. Onlara teşekkür ediyorum. Bu galibiyet taraftarımıza hediye olsun ama kazanmamız gereken bir maç daha var." değerlendirmesinde bulundu.

Sertaç Şanlı, takımda olduğu için kendisini çok şanslı hissettiğini belirterek, siyah-beyazlı ekipte herkesin birbirine yardımcı olduğunu aktardı.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
13 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
