20 Şubat
Rizespor-Kocaelispor
20:00
20 Şubat
Mainz 05-Hamburger SV
22:30
20 Şubat
Athletic Bilbao-Elche
23:00
20 Şubat
Sassuolo-Verona
22:45
20 Şubat
Brest-Marsilya
22:45
20 Şubat
Fortuna Sittard-Excelsior
22:00
20 Şubat
Bochum-Nürnberg
20:30
20 Şubat
Greuther Fürth-Arminia Bielefeld
20:30

Curry'nin MR sonuçları temiz, en az 5 maç daha yok

Golden State Warriors'ın yıldız ismi Stephen Curry, sağ dizindeki sakatlık nedeniyle bir MR'dan daha geçti. ESPN'den Anthony Slater'ın aktardığına göre MR sonuçları temiz çıktı ve yapısal bir hasara rastlanmadı.

Golden State Warriors'ın yıldız ismi Stephen Curry, sağ dizindeki sakatlık nedeniyle bir MR'dan daha geçti.

ESPN'den Anthony Slater'ın aktardığına göre MR sonuçları temiz çıktı ve yapısal bir hasara rastlanmadı.

Ancak kulüp, Curry'nin 10 gün sonra yeniden değerlendirileceğini ve en az beş maç daha forma giyemeyeceğini açıkladı.

Curry'ye patellofemoral ağrı sendromu (runner's knee) teşhisi konuldu. Slater'ın haberine göre 37 yaşındaki yıldız dizindeki ağrı ve şişlikle mücadele etmeyi sürdürüyor.

Curry, All-Star arasının ardından yapılan bir antrenman maçına katılmaya hazır hissetmediğini sağlık ekibine iletmiş ve bu nedenle Boston Celtics karşılaşmasında forma giyememişti.

Warriors başantrenörü Steve Kerr konuyla ilgili,
"Kesinlikle emin olmamız gerekiyor. Onun da emin olması gerekiyor. Sakatlığın doğası gereği biraz belirsizlik var," ifadelerini kullandı.

Curry, 30 Ocak'taki Detroit Pistons maçından bu yana forma giymedi ve son beş karşılaşmada da görev alamadı.

11 kez All-Star seçilen tecrübeli yıldız bu sezon 31.3 dakika ortalamayla 27.2 sayı üretiyor. Ancak 65 maç barajının altında kalacağı için sezon sonu bireysel ödüllerine aday olamayacak.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
