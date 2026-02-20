Golden State Warriors'ın yıldız ismi Stephen Curry, sağ dizindeki sakatlık nedeniyle bir MR'dan daha geçti.



ESPN'den Anthony Slater'ın aktardığına göre MR sonuçları temiz çıktı ve yapısal bir hasara rastlanmadı.



Ancak kulüp, Curry'nin 10 gün sonra yeniden değerlendirileceğini ve en az beş maç daha forma giyemeyeceğini açıkladı.



Curry'ye patellofemoral ağrı sendromu (runner's knee) teşhisi konuldu. Slater'ın haberine göre 37 yaşındaki yıldız dizindeki ağrı ve şişlikle mücadele etmeyi sürdürüyor.



Curry, All-Star arasının ardından yapılan bir antrenman maçına katılmaya hazır hissetmediğini sağlık ekibine iletmiş ve bu nedenle Boston Celtics karşılaşmasında forma giyememişti.



Warriors başantrenörü Steve Kerr konuyla ilgili,

"Kesinlikle emin olmamız gerekiyor. Onun da emin olması gerekiyor. Sakatlığın doğası gereği biraz belirsizlik var," ifadelerini kullandı.



Curry, 30 Ocak'taki Detroit Pistons maçından bu yana forma giymedi ve son beş karşılaşmada da görev alamadı.



11 kez All-Star seçilen tecrübeli yıldız bu sezon 31.3 dakika ortalamayla 27.2 sayı üretiyor. Ancak 65 maç barajının altında kalacağı için sezon sonu bireysel ödüllerine aday olamayacak.



