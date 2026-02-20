20 Şubat
Rizespor-Kocaelispor
20:00
20 Şubat
Mainz 05-Hamburger SV
22:30
20 Şubat
Athletic Bilbao-Elche
23:00
20 Şubat
Sassuolo-Verona
22:45
20 Şubat
Brest-Marsilya
22:45
20 Şubat
Fortuna Sittard-Excelsior
22:00
20 Şubat
Bochum-Nürnberg
20:30
20 Şubat
Greuther Fürth-Arminia Bielefeld
20:30

Sakarya'da hoca değişikliği ve transferler çözüm olmadı

Sakaryaspor'a teknik direktör değişikliği ve transferler de etkili olamadı. Sakarya, bu süreçte TFF 1. Lig'de son 10 maçtan 1 galibiyet alabildi.

20 Şubat 2026 11:45
Haber: AA, Fotoğraf: X.com

TFF 1. Lig'de "zor" günler geçiren Sakaryaspor, yönetim, teknik direktör değişikliği ve transferlere rağmen istediği sonucu alamıyor.
Lige istediği gibi başlayamayan Sakaryaspor, ilk 8 maçta 2 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik sonucunda 8 puan topladı.

Ardından sahaya çıktığı 3 maçı da kazanan Sakarya temsilcisi, ligdeki tek galibiyet serisini elde ederek puanını 17'ye yükseltti.

Yeşil-siyahlı takım, sonrasında oynadığı 8 maçta sadece 17. haftada Atakaş Hatayspor'u yendi, 5 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşayarak, ilk devreyi 22 puanla 16. sırada tamamladı.

LİGİN 2. YARISINDA GALİBİYET YOK

Ligin ikinci yarısında da 7 maçın 5'ini kaybeden, 2'sinde sahadan eşitlikle ayrılan Sakaryaspor, ikinci devrenin ilk müsabakasında Bandırmaspor'la 1-1'lik beraberlik sonucu 17. sıraya gerileyerek düşme hattına girdi.

Ligde oynadığı son 10 maçta 1 galibiyet (Atakaş Hatayspor), 7 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşayan Sakarya ekibi, söz konusu müsabakalarda 5 kez rakip fileleri havalandırdı, kalesinde 14 gol gördü.

Sakaryaspor'da 8 Haziran 2025'te gerçekleştirilen seçimli olağanüstü genel kurulda başkanlığa Muhammet Kıratlı getirildi, istenilen sonuçlar gelmeyince kongre kararı alındı.

Ekim 2025'te gerçekleştirilen kongrede kulüp başkanlığına aday çıkmaması üzerine mevcut başkan Kıratlı ve yönetimiyle devam etme kararı alındı.

Kıratlı'nın istifa ettiğini açıklamasının ardından 28 Aralık 2025'te gerçekleştirilen seçimli olağanüstü genel kurulda başkanlığa Enes Zengin getirildi.

4 FARKLI HOCA ÇALIŞTIRDI

Sakarya temsilcisi, istediği sonuçları alamayınca ligin 4. haftasında sahasında 4-1 yenildiği Boluspor maçının ardından teknik direktör İrfan Buz ile yollarını ayırdı.

Takımın başına getirilen Serhat Sütlü ile de umduğunu bulamayan yeşil-siyahlı ekip, 12 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgiyle sahadan ayrıldı.

Ligin 16. haftasında deplasmanda Esenler Erokspor'a 4-1 yenilen Sakaryaspor'da Sütlü dönemi sona erdi.

Ligin ilk yarısında kalan 3 maçta teknik sorumlu Furkan Köseoğlu ile sahaya çıkan Sakarya temsilcisi, 1 galibiyet elde etti, 2 kez yenildi.

Köseoğlu'nun ardından teknik direktörlüğe Hakan Kutlu'yu getiren yeşil-siyahlı takım, ara transfer döneminde kadrosuna takviye yaptı.

Kutlu ile çıktığı 7 maçın 5'inde yenilen, 2'sinden beraberlikle ayrılan Sakaryaspor, ligin 26. haftasını 24 puanla 18. sırada kapattı.

7 PUAN FARK VAR

Yönetim, hoca değişikliği ve yapılan transferlere rağmen istediğini elde edemeyen Sakaryaspor'un, 20 takımın olduğu ve son 4 ekibin düşeceği ligde 16. sıradaki takımla arasında 7 puan fark bulunuyor.

Sakaryaspor, ligin 27. haftasında 23 Şubat Pazartesi günü Özbelsan Sivasspor'a konuk olacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
