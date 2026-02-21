21 Şubat
Konyaspor-Galatasaray
20:00
21 Şubat
Eyüpspor-Gençlerbirliği
1-0
21 Şubat
M.City-Newcastle
23:00
21 Şubat
Toulouse-Paris FC
21:00
21 Şubat
Lens-AS Monaco
1-028'
21 Şubat
Cagliari-Lazio
22:45
21 Şubat
Lecce-Inter
20:00
21 Şubat
Juventus-Como
0-2
21 Şubat
Atletico Madrid-Espanyol
23:00
21 Şubat
Osasuna-Real Madrid
20:30
21 Şubat
Real Betis-Rayo Vallecano
1-151'
21 Şubat
Real Sociedad-Real Oviedo
3-3
21 Şubat
Chelsea-Burnley
1-070'
21 Şubat
West Ham United-Bournemouth
20:30
21 Şubat
Alanyaspor-Başakşehir
1-2
21 Şubat
Brentford-Brighton
0-264'
21 Şubat
Aston Villa-Leeds United
0-168'
21 Şubat
RB Leipzig-B. Dortmund
20:30
21 Şubat
Wolfsburg-Augsburg
2-3
21 Şubat
Union Berlin-Leverkusen
1-0
21 Şubat
FC Köln-Hoffenheim
2-2
21 Şubat
Bayern Munih-E. Frankfurt
3-290'
21 Şubat
Boluspor-İstanbulspor
0-1
21 Şubat
Iğdır FK-Esenler Erokspor
0-3
21 Şubat
PSG-Metz
23:05

Türk Hava Yolları deplasmanda kazandı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında Türk Hava Yolları, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.

calendar 21 Şubat 2026 18:04
Haber: AA
Türk Hava Yolları deplasmanda kazandı
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında Türk Hava Yolları, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Ali Sarıkuzu, Mümin Şalvarlılar

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Grajber, Tikhomirova, Gizem Mısra Aşçı, Mijatovic, Seher Aksoy, Beliz Baskır (Gizem Çerağ Düzeltir, İlarya Zararsız, Bilge Paşa, Selen Köse, Fatma Şekerci, Hilal Kocakara, Nisan Barut)

Türk Hava Yolları: Çağla Çiçekçioğlu, Orthmann, Nicoletti, Bergmann, Bahar Akbay, Karmen Aksoy (Melis Yılmaz, Işıl Öz, Tuğba İvegin, Alondra, Büşra Kılıçlı, Merve Zehir, Ratzke, Alondra)

Setler: 25-18, 25-17, 13-25, 17-25, 9-15

Süre: 123 dakika

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
13 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
14 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
15 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
16 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
