Fenerbahçe'de 8 milyon Euro'ya ayrılık: Archie Brown

Fenerbahçe 'de Archie Brown, hem sakatlığı hem de performansı sebebiyle eleştiriliyordu. İngiliz sol bekin sezon sonunda sarı-lacivertlilerden ayrılacağı öne sürüldü.

Takvim'in haberine göre, yaz döneminde Archie Brown'a 8 milyon euro seviyelerinde bir teklif gelirse gönderilecek.

İngiliz futbolcu, sezona iyi bir başlangıç yapmıştı. Ancak sakatlanmadan önce grafiğinde çok ciddi düşüş yaşanıyordu.

SEZONA HIZLI BAŞLADI, GRAFİĞİ DÜŞTÜ

Archie Brown, sezonun ilk bölümünde ortaya koyduğu enerji, hücuma katkısı ve atletizmiyle dikkat çekmişti. Özellikle sol kanadı etkili kullanması, bindirmeleri ve top taşıma becerisiyle taraftarın beğenisini kazanmıştı. Ancak ilerleyen haftalarda performansında gözle görülür bir düşüş yaşandı.

Savunma yerleşimindeki hatalar, konsantrasyon kaybı ve bireysel top kayıpları eleştirilerin artmasına neden oldu. Sakatlık süreci ise bu düşüşü daha da belirgin hale getirdi.

Fiziksel olarak tam kapasitesine ulaşamaması, maç ritmini kaybetmesi ve form grafiğinin istikrarsız seyretmesi teknik ekibi zor durumda bıraktı.