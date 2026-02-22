Beşiktaş için Fabian Reese iddiası!

Beşiktaş , ara transfer döneminde Fabian Reese ile ilgilenmiş ancak Alman oyuncu teklif edilen yıllık 2 milyon Euro maaşı reddetmişti.

RND'nin haberine göre siyah-beyazlılar, Bundesliga 2 ekiplerinden Hertha Berlin'de forma giyen 28 yaşındaki sol kanat için resmi adım atmıştı.

BU SEZON PERFROMANSI

Fabian Reese, bu sezon Hertha Berlin ile Bundesliga 2'de 22 maçta 6 gol atıp 9 asist yaparak toplam 16 gole direkt katkı sağladı. Almanya Kupası'nda da 4 maçta 1 gol kaydetti. Çok yönlü ve süratli bir oyuncu olarak dikkat çeken Alman futbolcu, patlayan deparları ve adam eksiltme yeteneğiyle öne çıkıyor. Orijinal mevkisi sol kanat olsa da zaman zaman sağ kanat ve forvet arkasında da görev alabiliyor, bu yönüyle teknik direktörlere taktiksel esneklik sunuyor.

MEVCUT SÖZLEŞMESİ

Beşiktaşlı kurmaylar, geçen yıl da Fabian Reese için teklif yapmış ancak transferi sonuçlandıramamıştı. Oyuncunun kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran 2030'a kadar devam ediyor ve piyasa değeri 5 milyon Euro olarak gösteriliyor. Yönetimin, yaz transfer döneminde oyuncu için bir kez daha Hertha Berlin'in kapısını çalacağı öğrenildi.