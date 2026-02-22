22 Şubat
Beşiktaş-Göztepe
20:00
22 Şubat
Karagümrük-Samsunspor
20:00
22 Şubat
Kayserispor-Antalyaspor
1-0
22 Şubat
Nice-Lorient
19:15
22 Şubat
AC Milan-Parma
20:00
22 Şubat
Roma-Cremonese
22:45
22 Şubat
Auxerre-Rennes
17:00
22 Şubat
Angers-Lille
19:15
22 Şubat
Nantes-Le Havre
19:15
22 Şubat
FC Twente-FC Groningen
2-1
22 Şubat
Strasbourg-Lyon
22:45
22 Şubat
Genoa-Torino
3-0
22 Şubat
Go Ahead Eagles-Heracles
0-010'
22 Şubat
FC Utrecht-PEC Zwolle
0-09'
22 Şubat
Alkmaar-S. Rotterdam
18:45
22 Şubat
Feyenoord-Telstar
22:00
22 Şubat
Estoril-Gil Vicente
21:00
22 Şubat
Atalanta-SSC Napoli
17:00
22 Şubat
Celta Vigo-Mallorca
20:30
22 Şubat
Villarreal-Valencia
23:00
22 Şubat
Gaziantep FK-Trabzonspor
1-241'
22 Şubat
Barcelona-Levante
18:15
22 Şubat
Getafe-Sevilla
0-041'
22 Şubat
Tottenham-Arsenal
19:30
22 Şubat
Sunderland-Fulham
17:00
22 Şubat
N. Forest-Liverpool
17:00
22 Şubat
C.Palace-Wolves
17:00
22 Şubat
FC Heidenheim-VfB Stuttgart
21:30
22 Şubat
St. Pauli-Werder Bremen
19:30
22 Şubat
Freiburg-Mönchengladbach
17:30
22 Şubat
Bodrum FK-Manisa FK
20:00
22 Şubat
Arca Çorum FK-Ümraniye
0-038'
22 Şubat
Erzurumspor-Serik Belediyespor
4-0
22 Şubat
Bandırmaspor-Hatayspor
4-0
22 Şubat
FC Porto-Rio Ave
23:30

Beşiktaş için Fabian Reese iddiası!

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Fabian Reese, yıllık 2 milyon Euro'luk teklifi geri çevirdi.

calendar 22 Şubat 2026 14:59
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş için Fabian Reese iddiası!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş, ara transfer döneminde Fabian Reese ile ilgilenmiş ancak Alman oyuncu teklif edilen yıllık 2 milyon Euro maaşı reddetmişti. 
 
RND'nin haberine göre siyah-beyazlılar, Bundesliga 2 ekiplerinden Hertha Berlin'de forma giyen 28 yaşındaki sol kanat için resmi adım atmıştı.
 
BU SEZON PERFROMANSI
 
Fabian Reese, bu sezon Hertha Berlin ile Bundesliga 2'de 22 maçta 6 gol atıp 9 asist yaparak toplam 16 gole direkt katkı sağladı. Almanya Kupası'nda da 4 maçta 1 gol kaydetti. Çok yönlü ve süratli bir oyuncu olarak dikkat çeken Alman futbolcu, patlayan deparları ve adam eksiltme yeteneğiyle öne çıkıyor. Orijinal mevkisi sol kanat olsa da zaman zaman sağ kanat ve forvet arkasında da görev alabiliyor, bu yönüyle teknik direktörlere taktiksel esneklik sunuyor.
 
MEVCUT SÖZLEŞMESİ
 
Beşiktaşlı kurmaylar, geçen yıl da Fabian Reese için teklif yapmış ancak transferi sonuçlandıramamıştı. Oyuncunun kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran 2030'a kadar devam ediyor ve piyasa değeri 5 milyon Euro olarak gösteriliyor. Yönetimin, yaz transfer döneminde oyuncu için bir kez daha Hertha Berlin'in kapısını çalacağı öğrenildi.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.